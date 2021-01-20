Vì giận bạn trai, cô gái say xỉn đã không ngần ngại cởi áo giữa đường để gây áp lực. Hành động này bị dân mạng "ném đá" không ngừng.

Trong tình yêu thì cãi nhau là chuyện khó tránh khỏi. Tuy nhiên, đến mức như cặp đôi dưới đây thì quả là không nên. Cụ thể vừa qua, mạng xã hội Hồng Kông xôn xao với câu chuyện một đôi tình nhân cãi nhau giữa đường. Nhưng hành động mất bình tĩnh của cô gái say xỉn sau đó khiến ai nấy "đứng hình".

Giận bạn trai kết hợp với men say, cô gái cởi áo giữa đường - Ảnh: Internet

Theo một số thông tin tìm hiểu được, trước khi xảy ra tranh cãi, cặp đôi này đã đi ăn uống cùng bạn bè và cô gái này hơi say. Không hiểu tranh cãi chuyện gì, cô gái rất giận dữ và mất bình tĩnh đến mức kéo chiếc áo đang mặc trên người xuống. Thậm chí, áo ngực cũng bị cởi ra ngay giữa đường trước mặt bạn trai. Tuy lúc này trời đã tối, nhưng hành động của chân dài này vẫn khiến nhiều người đi đường sốc nặng.

Anh chàng này cố gắng che cho bạn gái khỏi bị 'lộ hàng' - Ảnh: Internet

Sau vài giây lúng túng, chàng trai lập tức lấy áo khoác che lại cho bạn gái. Biết cô gái đã say, anh chàng không tiếp tục tranh cãi mà nhẹ nhàng khuyên nhủ để cô nàng mặc lại áo.

Cuối clip, cặp đôi giảng hòa và ôm hôn nhau thắm thiết giữa đường. Sau đó, họ rời đi trong ánh mắt ngỡ ngàng và phẫn nộ của những người chứng kiến.

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