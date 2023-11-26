Quay lén cơ thể phụ nữ ở nhà vệ sinh, phòng tắm hơi, tàu hỏa: Nam thanh niên 22 tuổi bị kết án 2 năm tù

Thế giới 26/11/2023 08:59

Nam thanh niên 22 tuổi nhiều lần phạm tội quay lén cơ thể của những nạn nhân không rõ danh tính ở những nơi công cộng như nhà vệ sinh nữ, phòng tắm hơi, tàu hỏa trong nhiều năm đã bị kết án tù.

Theo News1, ngày 26/11, Phòng Hình sự số 12 của Tòa án quận Gwangju, Hàn Quốc đã kết án A. (22 tuổi), người bị truy tố về tội bán cưỡng bức và vi phạm Đạo luật trừng phạt đặc biệt về tội phạm tình dục (quay phim và phát tán bằng camera, v.v.) 2 năm tù giam.     

Tòa án cũng ra lệnh quản chế A. trong 3 năm và tuyên phạt bị cáo hạn chế làm việc trong các tổ chức liên quan đến trẻ em và thanh thiếu niên trong 5 năm.

A. bị truy tố tội quay phim nhiều bộ phận cơ thể phụ nữ nhằm mục đích thỏa mãn tình dục ở những nơi công cộng như phòng tắm hơi, tàu Saemaeul và nhà vệ sinh nữ hàng chục lần từ năm 2018 đến tháng 5/2023.

Quay lén cơ thể phụ nữ ở nhà vệ sinh, phòng tắm hơi, tàu hỏa: Nam thanh niên 22 tuổi bị kết án 2 năm tù - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khoảng tháng 5/2023, A. đã quay phim váy của một người phụ nữ đang ngủ trên chuyến tàu Saemaeul khởi hành từ Yongsan, Seoul đến Mokpo. Trước đó vào tháng 4/2023, A. đã thực hiện hành vi biến thái là bí mật vào nhà vệ sinh nữ và quay phim một nạn nhân khác.

Ngoài ra, A. cũng bị truy tố vào năm 2022 với tội danh lạm dụng tình dục nạn nhân nữ trong phòng tắm hơi ở thành phố Suwon và quay phim trái phép họ bằng điện thoại di động 73 lần.

Theo điều tra, A. làm việc này để thỏa mãn ham muốn tình dục ngay cả khi đang bị điều tra về tội xâm hại tình dục.

Tòa án cho biết: "Bị cáo đã phạm tội rất nghiêm trọng trong nhiều năm, bao gồm cả việc đột nhập vào nơi công cộng vì mục đích tình dục và đã phạm tội đối với một số người không xác định. Bản án được xác định bằng cách xem xét toàn diện tất cả các điều kiện bao gồm độ tuổi, hành vi tình dục, môi trường và các mối quan hệ xã hội của bị cáo". 

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