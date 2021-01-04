Quan hệ bất chính, bố chồng nàng dâu gây ra tội ác kinh hoàng nhằm loại bỏ 'chướng ngại vật'

Thế giới 04/01/2021 10:28

Chẳng những quan hệ bất chính, cặp đôi bố chồng nàng dâu còn lên kế hoạch sát hại người chồng vì cho rằng anh chính là mối trở ngại lớn nhất trong mối quan hệ của họ.

The Sun đưa tin, cô Jaspreet Kaur (ở làng Musa, thuộc bang Punjab, Ấn Độ) kết hôn với anh Jagjit Singh đã được 2 năm. Cuộc hôn nhân của cả hai không mấy êm đẹp vì không có tình yêu, chỉ do "cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy". 

Sau một thời gian chung sống, cô Jaspreet chẳng những không nảy sinh tình cảm với chồng mà còn dan díu với người đàn ông khác. Éo le thay, kẻ thứ ba không ai khác lại là bố chồng - ông Bhola Singh. 

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Jaspreet Kaur sát hại chồng dã man - Ảnh: The Sun 

Mỗi khi anh Jagjit không có ở nhà, Jaspreet và bố chồng đã thoải mái quan hệ với nhau. Chưa dừng lại ở đó, cặp đôi còn nảy sinh kế hoạch độc ác, đó là loại bỏ anh Jagjit để không còn "chướng ngại vật" ngăn cản tình cảm của họ. 

Tháng 12/2020, cô Jaspreet và ông Bhola đã lên kế hoạch dụ anh Jagjit tới chỗ vắng, sau đó đâm anh tử vong rồi đốt xác. Tuy nhiên, sự mất tích bí ẩn của anh Jagjit khiến người xung quanh nghi ngờ và báo cảnh sát. 

Vào cuộc tìm kiếm, cảnh sát nhanh chóng tìm thấy thi thể cháy đen của anh Jagjit. Sau quá trình thẩm vấn, cặp đôi bố chồng nàng dâu đã khai ra tội ác kinh hoàng. Cô Jaspreet và ông Bhola hiện đã bị bắt giữ chờ xét xử. 

Từ khóa:   Ấn Độ án mạng kinh hoàng giết người

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