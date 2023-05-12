Phát hiện vật thể nghi là thiên thạch trong trận mưa sao băng Eta Aquarids

Sau trận mưa sao băng Eta Aquarids diễn ra ngày 5-6/5 vừa qua, một tảng đá màu đen rơi xuống ngôi nhà của một gia đình ở New Jersey, Mỹ đang được nghi vấn là mảnh vỡ thiên thạch.

Theo phương tiện truyền thông địa phương CNN đưa tin vào ngày 9/5 (giờ địa phương), một viên đá đen đã rơi vào phòng ngủ của một ngôi nhà ở Hopewell, New Jersey, vào khoảng 1 giờ chiều ngày 8/5. Thật may lúc đó gia đình đi vắng nên không có thiệt hại về người nhưng mái nhà đã bị hư hại bởi loại đá này và sàn của căn phòng cũng bị móp méo. Kích thước của tảng đá rộng 10cm, dài 15cm và nặng khoảng 2kg. Tảng đá được cho là đã bị cháy đen, có màu hơi xám. Susie Cobb, chủ nhân của ngôi nhà, cho biết: “Tôi nghĩ ai đó đã ném một viên đá từ bên ngoài. Tôi nghĩ đó chỉ là một viên đá nhưng khi chạm vào thì thấy nó rất ấm".

Tảng đá màu đen rơi xuống ngôi nhà của một gia đình ở Hopewell, New Jersey, Mỹ đang được nghi vấn là mảnh vỡ thiên thạch - Ảnh: CNN Lực lượng cứu hộ, những người được cử đến sau khi nhận được báo cáo, đã đưa ra ý kiến ​​rằng đó “được cho là một thiên thạch”. Thông thường, các thiên thạch gần như bốc cháy và biến mất trong quá trình đi vào bầu khí quyển. Ngay cả khi chúng rơi xuống Trái đất, chúng cũng thường rơi xuống biển, vì vậy cơ hội tìm thấy một thiên thạch nguyên vẹn là rất mong manh. Vì lý do này, các thiên thạch đá thông thường được bán với giá 3-4 triệu đồng/gram và các thiên thạch có giá trị để sưu tập và nghiên cứu được giao dịch với số tiền lớn. Các chuyên gia cũng ước tính rằng tảng đá rơi xuống phòng ngủ này là một phần của trận mưa sao băng Eta Aquarius quan sát được vào sáng sớm ngày 6/5. Mưa sao băng Eta Aquarius là hiện tượng tàn dư của sao chổi Halley rơi xuống bởi lực hấp dẫn của Trái đất cứ sau 75 đến 79 năm và được quan sát thấy vào đầu tháng 5 hàng năm.

Khi biết tin này, gia đình Cobb lo ngại về việc nhiễm phóng xạ và đã đi kiểm tra sức khỏe, nhưng may mắn là không có gì bất thường. Tuy nhiên, có thông tin cho rằng viên đá này chưa được giám định chính xác là thiên thạch. Cảnh sát thị trấn Hopewell cho biết họ đã yêu cầu hỗ trợ từ một số cơ quan khác nhau để xác định vật thể này.

Thiên thạch từ trên trời rơi trúng gối giữa lúc ngủ say, cô gái thoát chết trong gang tấc Một thiên thạch xuyên qua mái nhà và đã rơi trúng gối của một người phụ nữ giữa lúc ngủ say nhưng may mắn thay cô gái đã thoát chết trong ngang tấc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phat-hien-vat-the-nghi-la-thien-thach-trong-tran-mua-sao-bang-eta-aquarids-581050.html