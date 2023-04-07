Hiện tượng trăng hồng vào cuối tháng 4 năm 2023 dưới góc nhìn chiêm tinh học

Thế giới 07/04/2023 11:01

Năng lượng trăng hồng tháng 4 sẽ tạo ra nhiều bước ngoặt vô cùng lớn cho 12 chòm sao. Cụ thể là như thế nào?

Bước vào tháng 4 năm 2023, một sự kiện thiên văn quan trọng đang chờ đợi chúng ta — trăng hồng. Diễn ra vào kỳ sao Thiên Bình vào ngày 6 tháng 4, trăng hồng tháng này sẽ làm sáng tỏ nhu cầu về sự cân bằng, hài hòa và phụ thuộc lẫn nhau trong bản đồ sao tự nhiên của mọi cung hoàng đạo.

 

Hiện tượng trăng hồng vào cuối tháng 4 năm 2023 dưới góc nhìn chiêm tinh học - Ảnh 1

 

Trăng Hồng là gì?

 

Trăng tròn vào tháng 4 được gọi tên là trăng hồng (pink moon). Nếu trăng hồng xảy ra khi vị trí của Mặt Trăng trùng hoặc gần như trùng với cận điểm (điểm Mặt Trăng gần Trái Đất nhất) thì nó sẽ được gọi là trăng hồng.

 

Trăng Hồng sẽ ảnh hưởng đến cung hoàng đạo của bạn như thế nào?

 

Hiện tượng trăng hồng vào cuối tháng 4 năm 2023 dưới góc nhìn chiêm tinh học - Ảnh 2

 

Bạch Dương 

Đối với cung hoàng đạo Bạch Dương, tình yêu chính là gia vị không thể thiếu trong cuộc sống. Nhưng thay vì chỉ tập trung vào nhu cầu của bản thân, bạn nên chú ý dành sự quan tâm của mình cho đối phương. Trong sự nghiệp, bạn sẽ gặp chút rắc rối với đồng nghiệp hoặc cấp trên, đã đến lúc bạn cần lắng nghe và thể hiện điều mình muốn. Về tình bạn, hãy dành chút thời gian để gọi điện cho những người bạn ở xa để họ biết rằng bạn thực sự trân trọng tình bạn này đến mức nào.

Kim Ngưu 

Trong khoảng thời gian này, bạn nên học cách cân bằng giữa tình yêu và công việc. Một chút lãng mạn sẽ khiến tình yêu của bạn trở nên ngọt ngào hơn. Cũng đừng quá lo lắng trong thời điểm này, bởi công việc của bạn sẽ có nhiều tiến triển tốt nhờ nguồn năng lượng từ siêu Trăng hồng. Và nếu có thể, hãy mời bạn bè cùng tham gia các hoạt động thể dục như lớp học Yoga trực tuyến để khiến tình bạn trở nên gắn kết hơn.

Song Tử 

Nếu bạn còn ngần ngại trong việc bày tỏ tình yêu với người ấy, bây giờ chính là thời gian thích hợp để bạn lấy dũng khí để làm điều này. Trong công việc, khi rắc rối xảy đến, bạn luôn biết cách đưa ra những ý tưởng sáng tạo để giải quyết vấn đề. Hãy mạnh dạn và thể hiện thế mạnh của bạn, điều này sẽ giúp bạn thăng tiến trong con đường sự nghiệp. Về tình bạn, rủ bạn bè cùng tham gia và chia sẻ những sở thích chung chính là một cách tốt để mối quan hệ của bạn với mọi người xung quanh thêm gắn kết.

Cự Giải 

Với tính cách nhạy cảm, trong tình yêu, Cự Giải dễ bị tổn thương từ những hành động hay lời nói vô tình, vì thế hãy bắt đầu học cách mở rộng trái tim mình và cho người ấy biết những điều bạn muốn. Ngoài ra, năng lượng từ Siêu trăng hồng cho thấy trong sự nghiệp lẫn cuộc sống, bạn sẽ gặp được sự thuận lợi và có nhiều bước tiến dài trong công việc.

Sư Tử 

Giao tiếp chính là chìa khóa quan trọng trong tình yêu của Sư Tử, vì vậy, bạn hãy bày tỏ điều mình muốn với người ấy. Chắc chắn họ sẽ cảm thấy vô cùng vui vẻ và xúc động trước những cố gắng của bạn. Đối với sự nghiệp, Sư Tử sẽ gặt hái nhiều thành công nếu biết vận dụng kỹ năng giao tiếp xã hội của mình. Bên cạnh đó, bạn cần tập ứng xử một cách bình tĩnh trước những tin đồn xung quanh, như vậy bạn mới có thể duy trì tốt hòa khí trong các mối quan hệ.

Xử Nữ 

Trăng hồng là dấu hiệu cho thấy Xử Nữ cần thể hiện nhiều hơn với người bạn đời rằng bạn yêu và quan tâm người ấy như thế nào. Bạn có thể cân nhắc một việc tặng món quà nhỏ mang giá trị tinh thần để làm họ vui vẻ. Trong sự nghiệp, thay vì hạ thấp giá trị bản thân, bạn hãy mạnh dạn cho mọi người biết lợi thế của mình. Ngoài ra, khoảng thời gian nhạy cảm này sẽ giúp bạn nhận ra ai mới là người bạn thực sự.

 

Thiên Bình
 

Bạn sẽ soi xét vị trí hiện nay của bạn trong công việc để chuẩn bị bước lên một bước mới. Bạn có thể cảm thấy tình trạng công việc của mình ổn định với những nỗ lực mà bạn tạo dựng trong thời gian qua, đồng thời bạn cũng suy xét về việc phát triển thêm bởi đây là tháng mà bạn tỏa sáng trong sự nghiệp và nhận sự khen ngợi từ mọi người.
  

Hổ Cáp

 

Hiện tượng trăng tròn hồng tháng 4 này sẽ ảnh hưởng đến việc phát triển sự nghiệp của bạn. Bạn nhận ra các cơ hội để tăng tiến trong sự nghiệp và các mối quan hệ giúp bạn có được điều đó. Với suy nghĩ đầy tham vọng, bạn sẽ nghĩ được nhiều ý tưởng mới và nhìn sự nghiệp ở bức tranh toàn cảnh. 
 

Nhân Mã

 

Bạn có thể có tâm trạng để ăn mừng và đón nhận những phần thưởng và thành tích, vị trí mang lại cho bạn mức lương hoặc giá trị bản thân trong hiện tại. Mặc dù tài chính ổn nhưng bạn cũng có thể tính đến nhu cầu làm việc cộng tác hay những phương thức kiếm thêm tiền.

 

Theo India Times 

 

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