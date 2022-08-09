Hiện tượng thiên văn kỳ thú vào Rằm tháng 7: Siêu trăng xanh và mưa sao băng hội ngộ cùng một ngày

Mới đây, theo thông tin được chia sẻ trên báo Thanh Niên, Chủ tịch Hội Thiên văn Hà Nội cho biết những người yêu thiên văn Việt Nam sẽ được chiêm ngưỡng hiện tượng thiên văn kỳ thú khi siêu trăng và mưa sao băng cực đại cùng xuất hiện vào đêm 12.8 (tức rằm tháng 7 âm lịch). Được biết, đây là hiện tượng thiên văn rất hiếm khi xuất hiện, không phải năm nào cũng xảy ra.

Theo đó, siêu trăng xảy ra khi mặt trăng về gần trái đất và được mặt trời chiếu sáng toàn bộ. Quan sát từ trái đất, mặt trăng lớn hơn và sáng hơn bình thường. Lần trăng tròn này còn được biết đến với tên gọi Trăng Cá Tầm hay siêu Trăng Xanh, siêu Trăng Hạt.

Đáng lưu ý, siêu trăng năm nay trùng với đỉnh điểm của mưa sao băng Perseid, một trong hai trận mưa sao băng lớn nhất năm. Đây là lần siêu trăng cuối cùng của năm nay. Lần siêu trăng đầu tiên diễn ra vào 14/6, lần thứ 2 là 13/7, để lại nhiều hình ảnh kỳ thú.

Mưa sao băng Perseids, có nguồn gốc từ sao chổi Swift-Tuttle, được phát hiện năm 1862, mưa sao băng Perseids xuất hiện trên bầu trời trong khoảng ngày 17/7 đến 24/8 hàng năm, đạt cực đại vào đêm 12, rạng sáng ngày 13/8 với tần suất cực đại có thể đạt tới 60-80 vệt băng/giờ.

Việc siêu trăng và mưa sao băng cùng xuất hiện khiến cho việc quan sát sao băng sẽ khó hơn. Tuy nhiên nếu chọn thời điểm phù hợp, kiên nhẫn chờ đợi, người quan sát vẫn có thể chứng kiến nhiều dải băng sáng và đẹp. Điều này khiến đêm rằm tháng 7 năm nay trở thành đêm quan sát thiên văn thú vị.