Phát hiện thứ lấp lánh kỳ lạ trong phòng tắm, cô gái kiểm tra mới biết bị quay lén, danh tính thủ phạm khiến ai cũng sốc

Trong lúc đang tắm, cô gái nhìn thấy một vật thể lạ lấp lánh trong đóa hoa hướng dương giả. Sau khi kiểm tra, cô phát hiện bên trong có camera quay lén.

Ở nhiều nước trên thế giới, việc đặt camera quay lén đã trở thành vấn nạn xã hội khiến nhiều người hoang mang. Mới đây, dư luận Hàn Quốc xôn xao trước việc 2 chị em phát hiện camera được giấu dưới những bông hoa giả ở nhà. Điều đáng nói, kẻ gắn camera quay lén lại chính là cha dượng. Cô gái phát hiện camera quay lén trong đóa hoa hướng dương giả - Ảnh: Internet Theo lời kể của cô gái họ Lee (24 tuổi) với truyền thông địa phương, hôm đó cô đi vệ sinh trong phòng tắm. Khi với tay lấy giấy vệ sinh, cô phát hiện một thứ lấp lánh kỳ lạ bên trong lọ hoa giả.

Ban đầu, cô gái tưởng rằng đây chỉ là một phụ kiện mà cha dượng trang trí thêm cho hoa giả. Tuy nhiên, vì tò mò nên cô nhấc bó hoa lên và phát hiện một chiếc điện thoại đang cắm sạc dự phòng được đặt bên dưới. Chiếc điện thoại được giấu dưới chậu hoa - Ảnh: Internet Vào thời điểm đó, điện thoại đó đang mở ứng dụng quay phim. Sau khi kiểm tra, Lee còn tìm được một vài chiếc điện thoại tương tự ở khắp nhà đặc biệt là phòng của Lee và em gái (22 tuổi).

Ngay sau đó, Lee đã trình báo sự việc đến cảnh sát. Qua quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định kẻ gắn camera ẩn này là cha dượng của Lee. Thông tin này khiến chị em Lee không khỏi bàng hoàng. Hai cô gái cảm thấy xấu hổ và ghê tởm với hành động của cha dượng vì đã sống chung với nhau suốt 10 năm trời. Cô gái trở nên hoang mang khi phát hiện hành vi biến thái của cha dượng - Ảnh: Internet Theo kết quả điều tra của cảnh sát, người đàn ông này đã bắt đầu gắn camera quay lén 2 cô con gái riêng của vợ từ tháng 2 năm nay. Tại cơ quan điều tra, gã khai do có mối quan hệ không mấy tốt đẹp với Lee nên gắn camera để tránh mặt, chỉ trở về nhà khi cô đi vắng. Tuy nhiên, lời khai này không đáng tin cậy vì gã còn gắn camera trong phòng tắm và phòng ngủ của 2 nạn nhân. Cảnh sát địa phương đã cáo buộc nghi phạm tội quay clip, hình ảnh bất hợp pháp và gửi hồ sơ của gã cho công tố viên thụ lý. Hai nạn nhân cũng yêu cầu cơ quan chức năng có hình phạt thích đáng dành cho gã cha dượng.

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