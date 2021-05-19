Lên kế hoạch trả thù, người phụ nữ gửi túi thịt xiên nướng có tẩm độc cho bạn trai cũ nhưng không may lại gây ra cái chết cho bé trai 10 tuổi là con của nhân viên shipper.

Một sĩ quan cảnh sát ở thành phố Yogyakarta của Indonesia cho hay, cảnh sát đã bắt giam một nữ nghi phạm mang biệt danh “NA” trước cáo buộc giết người. Cảnh sát địa phương cho biết, vào ngày 25/4, NA đã gặp một shipper có tên Bandiman, khi anh này đang đứng ở một nhà thờ và yêu cầu chuyển túi thịt xiên nướng cho người có tên Tomy - bạn trai cũ của cô.

Đứa bé 10 tuổi mất mạng vì ăn phải thịt xiên đã tẩm thuốc chuột - Ảnh minh hoạ: Internet

Tuy nhiên, trước đó, gói nước chấm của thịt xiên nướng đã được tẩm độc rồi mới giao cho shipper đi chuyển hàng. Khi nhân viên giao hàng Bandiman tới địa chỉ mà NA cho thì Tomy không có ở nhà và người vợ của Tomy cũng không nhận túi đồ vì không biết người gửi là ai.

Không giao được hàng, anh shipper mang túi thịt về nhà để ăn cùng với vợ và con trai. Sau khi nhúng thịt xiên vào gói nước sốt đã bị tẩm thuốc chuột, ngay lập tức, người vợ và con trai cảm thấy mệt mỏi và nhanh chóng nôn mửa sau khi ăn. Thậm chí, cậu bé Naba còn bị sùi bọt mép và co giật. Cả vợ và con trai anh Bandiman được chuyển tới bệnh viện. May mắn người vợ đã thoát chết và dần hồi phục, nhưng các bác sĩ không thể cứu được cậu bé Naba. Còn bản thân anh Bandiman, anh cho biết mình không chấm que thịt xiên vào nước sốt.

Sau khi xem đoạn video giám sát bên ngoài nhà thờ, nơi NA đứng nói chuyện với anh shipper Bandiman, nữ nghi phạm đã bị bắt vào ngày 30/4. Qua điều tra, NA hiện bị cáo buộc tội cố ý giết người và có thể phải ngồi tù từ 20 năm cho tới tử hình bằng hình phạt đưa ra pháp trường.

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