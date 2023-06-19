Nhiệt độ nước biển trên thế giới tăng nhanh, thảm họa khí hậu đã đạt đến đỉnh điểm?

The Hill phân tích đây là một "sự trùng hợp đáng tiếc" kết hợp giữa các yếu tố tự nhiên và nhân tạo, nhưng dự đoán rằng nó có thể dẫn đến một cuộc khủng hoảng khí hậu không thể đảo ngược nếu các điều kiện được đáp ứng.

Theo tờ The Hill đưa tin ngày 18/6 (giờ địa phương), hiện tượng nhiệt độ mặt nước biển tăng lên mức kỷ lục đã được quan sát thấy ở khu vực rộng lớn giữa Thái Bình Dương và Đại Tây Dương trong tháng 6.

Trong ba năm qua, khi La Nina (hiện tượng trái ngược lại với hiện tượng El Nino) tiếp tục diễn ra, một lớp nước ấm dày được hình thành ở vùng biển gần Indonesia ở phía tây Thái Bình Dương. Hiện tượng này mở rộng ra ngoài Thái Bình Dương đến Đại Tây Dương.

Đầu tiên, các chuyên gia chỉ ra rằng hiện tượng El Nino ở vùng biển nhiệt đới Thái Bình Dương đang hoành hành mạnh mẽ là tác nhân có tác động lớn nhất đến nhiệt độ bề mặt nước biển trong năm nay.

Sự trao đổi nhiệt liên quan đến El Nino giữa đại dương và bầu khí quyển làm thay đổi các luồng không khí và áp suất khí quyển, dẫn đến sự dao động nhiệt độ bất thường ở các vùng của Đại Tây Dương.

Ở các vĩ độ cao của Canada và ở Bắc Đại Tây Dương, các vùng nhiều nắng trở nên nóng hơn và các vùng nhiều mây và nhiều gió trở nên mát mẻ hơn. Hệ quả là những vụ cháy rừng kỷ lục đã xảy ra ở Canada và một "mái vòm nhiệt" được hình thành ở vùng biển gần châu Âu, The Hill cho biết.

Tuy nhiên, The Hill nhấn mạnh rằng sự nóng lên toàn cầu là yếu tố quyết định đằng sau sự gia tăng nhanh chóng của nhiệt độ nước biển.

Nhiệt độ nước biển đã tăng khoảng 2 độ F (tương đương -16.67 độ C) kể từ những năm 1900 và sự khác biệt rõ ràng khi so sánh nhiệt độ nước biển vào tháng 6 năm 1982 với cùng thời điểm năm nay.

Bãi biển Ba Lan - Ảnh: EPA

Ngoài ra, do ô nhiễm không khí đã giảm ở trung tâm Bắc Đại Tây Dương trong vài thập kỷ qua, các chất ô nhiễm trong không khí đã cản trở ánh sáng mặt trời ở một mức độ nào đó cũng đang biến mất.

Các chuyên gia cũng đánh giá, sự phun trào một lượng lớn hơi nước trong đợt phun trào của núi lửa Tonga, vốn gây ra trận sóng thần lan rộng ở Thái Bình Dương vào tháng 1/2022, cũng có thể đã tác động đến sự gia tăng nhiệt độ bề mặt nước biển.

The Hill dự đoán: "Năm nay, El Nino sẽ tiếp tục lan rộng ở Thái Bình Dương và ảnh hưởng nhiều hơn đến hệ thống khí hậu. Bên cạnh sự nóng lên toàn cầu, nó có thể tạo ra những vùng khí hậu khắc nghiệt mà con người hiện đại chưa từng trải qua".