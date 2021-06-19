Nhan sắc và cuộc sống của bé gái Phú Thọ mồ côi được Rocker huyền thoại người Pháp nhận nuôi sau 17 năm ra sao?

Tuy bị cha mẹ bỏ lại trại trẻ mồ côi, Bùi Thị Hòa đã may mắn được một danh ca người Pháp nhận nuôi và đang có một cuộc sống sung túc, hạnh phúc ở tuổi 17.

Từ một đứa trẻ bơ vơ, Bùi Thị Hòa nhận được tình yêu vô bờ bến của cha mẹ là danh ca nguời Pháp Johnny Hallyday và nữ diễn viên Læticia Boudou sau khi được nhận nuôi và đưa về Pháp. Bùi Thị Hòa 3 tháng tuổi được nhận nuôi vào năm 2004 - Ảnh: Internet Vào năm 2004, trong một lần sang Việt Nam, Johnny Hallyday đã nhận nuôi một bé gái 3 tháng tuổi tên Bùi Thị Hòa. Vợ chồng ngôi sao nhạc Rock huyền thoại của Pháp đặt cho bé cái tên mới là Jade Hallyday. Jade vừa có nghĩa là cẩm thạch vừa mang ý nghĩa may mắn và năng lượng tích cực. Sau đó, Jade bé nhỏ còn được vinh dự xuất hiện trên bìa tạp chí cùng cha mẹ nuôi với tựa bài là "Một ngôi sao vừa chào đời".

Jade sau đó cùng bố mẹ lên bìa tạp chí tại Pháp - Ảnh: Internet Kể từ khi được nhận nuôi, Jade được bố mẹ yêu thương không khác gì những anh chị em khác trong nhà. Năm cô lên 2 tuổi, Johnny còn sáng tác cho con gái nuôi một bài hát đặc biệt có tên Mon plus beau Noel (Noel đẹp nhất của tôi). Ông giải thích "Jade là món quà Noel đẹp nhất cuộc đời tôi”. Thậm chí nam ca sĩ còn bị phát hiện xăm chữ "Jade" bằng ký tự Hán trên cánh tay của mình. Cô được bố mẹ yêu thương bình đẳng với các chị em khác trong gia đình - Ảnh: Internet Năm 2017, nam danh ca người Pháp đã ra đi trong vòng tay gia đình, để lại người vợ cùng đàn con nương tựa nhau sống tiếp. Mối quan hệ mẹ con giữa Jade và Læticia Boudou vì thế càng thắm thiết.

Vào tháng 8/2020, mừng sinh nhật 16 tuổi của Jade, Læticia Boudou đã đăng tải một đoạn video chúc mừng tuổi mới con gái kèm lời nhắn: "16 năm rồi. Mẹ nhớ lại những khoảnh khắc đầu tiên khi được trở thành mẹ của con, khi con đảo lộn cuộc sống của bố mẹ. Mẹ thấy nụ cười của con, những giọt nước mắt của mẹ đã rơi khi mẹ nhận ra rằng đứa con gái nhỏ của mẹ là kỳ quan đẹp nhất trên trái đất". Jade và mẹ vô cùng thân thiết - Ảnh: Internet "Con yêu, con đã là một cô gái xinh đẹp, biết quan tâm, nhạy cảm, rộng lượng và chu đáo. 16 năm con đã thực sự thay đổi cuộc sống của mẹ. 16 năm con là niềm tự hào của mẹ, ánh sáng của mẹ, hạnh phúc của mẹ. Mẹ yêu con như hơi thở, không ngôn từ nào diễn tả hết được", cô viết tiếp. Ở tuổi 17, Jade lớn phổng phao và ra dáng thiếu nữ - Ảnh: Internet Jade còn có khả năng âm nhạc như cha nuôi của mình - Ảnh: Internet Về phần Jade, sau thời gian sinh sống ở Pháp, cô bé được đưa sang Mỹ để học trung học. Tuy chỉ là con nuôi, Jade lại có khả năng âm nhạc như cha và thể hiện nó qua việc là thành viên của CLB hợp xướng ở trường. Trên trang cá nhân của mình, Jade thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường. Lên 17 tuổi, Jade sở hữu thân hình quyến rũ và khuôn mặt đậm chất Á Đông xinh đẹp. Jade tuy lớn lên tại Pháp nhưng lại học trung học ở Mỹ - Ảnh: Internet Vào năm 2019, 2 năm sau khi người cha nuôi qua đời, Jade đã tự hào nhắc về cha: "Dù bố đã mất được 2 năm những không có giây phút nào con thôi nghĩ về bố. Bố là người bố tuyệt vời nhất thế giới, con thật may mắn khi có thể trở thành con của bố. Ở mọi khoảnh khắc trong cuộc sống, con biết bố đều dõi theo con. Con yêu bố!".

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