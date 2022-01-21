Người phụ nữ tức giận xông vào cửa hàng cắt nát 32 chiếc áo cưới và sự thật ở phía sau

Thế giới 21/01/2022 17:01

Một đoạn video đã lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội với cảnh một người phụ nữ giận dữ xé toạc chiếc váy cưới này đến chiếc váy cưới khác tại một tiệm đồ cưới. Vụ việc diễn ra tại thành phố Trùng Khánh, tây nam Trung Quốc.

Người phụ nữ tức giận xông vào cửa hàng cắt nát 32 chiếc áo cưới và sự thật ở phía sau - Ảnh 1
Người phụ nữ tức giận cắt 32 chiếc áo cưới giá trị tại một cửa hàng ở Trung Quốc. (Nguồn: Twitter)

Một đoạn video đã lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội với cảnh một người phụ nữ giận dữ xé toạc những chiếc váy cưới này đến những chiếc váy cưới khác tại một tiệm trang phục cưới. Sự việc diễn ra sau khi cửa hàng từ chối trả lại tiền đặt cọc sau khi cô hủy một đơn đặt hàng. Người phụ nữ này được xác định là cô Jiang và cô ấy đã bị quay lại hành động nóng giận dùng kéo cắt nát những chiếc váy cưới tại một tiệm trang phục cô dâu ở thành phố Trùng Khánh, miền tây nam Trung Quốc. Sự việc diễn ra vào ngày 9/1.

Theo trang Daily Mail đưa tin, dẫn nguồn từ phương tiện truyền thông Trung Quốc Sohu, cô Jiang đã phá hủy 32 chiếc váy cưới trị giá 11.000 USD (khoảng 240 triệu đồng). Sự việc diễn ra sau khi cửa hàng từ chối trả lại cho cô khoản đặt cọc trước là 550 đô la (khoảng 12 triệu đồng) cho gói dịch vụ đám cưới (bao gồm thuê váy cưới cô dâu và chụp hình cưới) đã hủy trị giá 1250 USD (gần 30 triệu).

Đoạn video được đăng tải bởi mạng xã hội Weibo và Twitter của Trung Quốc cho thấy người phụ nữ tức giận và tạo ra một vụ náo loạn tại cửa hàng. Có thể thấy cô ấy đang điên cuồng cắt váy liên tục.

Người phụ nữ quay video cũng đã khuyên cô Jiang rằng, “Cô hãy suy nghĩ cẩn thận lại đi. Những chiếc váy này có giá vài nghìn nhân dân tệ đấy! ”. Mặc cho nhân viên bán hàng ra sức can ngăn và cho người phụ nữ này biết giá của những chiếc váy mà cô đang cắt. Tuy nhiên, người phụ nữ vẫn dõng dạc đáp: "Đừng bận tâm, tôi đủ khả năng để trả bất kỳ khoản tiền nào".

Cô Jiang không chỉ phá hủy một loạt những chiếc váy được xếp ở cửa hàng, cô còn phá hủy hoàn toàn một chiếc váy cưới truyền thống màu đỏ có thêu họa tiết rồng phượng màu vàng của Trung Quốc trị giá lên tới 1.500 USD (khoảng 34 triệu đồng).

Được biết, cửa hàng đồ cưới đã duy trì chính sách không hoàn lại các khoản thanh toán đã ứng trước. Tuy nhiên, họ đã đề nghị sẽ hỗ trợ người phụ nữ về trang phục trong lễ sinh nhật của em bé vì cô ấy đang mang thai.

Cảnh sát sau đó đã đến cửa hàng để can ngăn vụ việc và tạm giữ người phụ nữ. Sau đó cô gái này đã lên tiếng xin lỗi. Người quản lý cửa hàng cho biết chồng cô đã đề nghị cho họ bồi thường thiệt hại mặc dù số tiền đó không đủ để bù đắp tất cả cho những chiếc váy đã bị cắt nát ở cửa hàng.

(Theo Indiatoday)

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