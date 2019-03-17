Trong lúc cãi nhau, người chồng đã thẳng tay đẩy vợ mình xuống sông. Mặc dù người vợ may mắn thoát nạn nhưng mọi người vô cùng tức giận trước hành vi tàn nhẫn của ông chồng.

Nhiều ngày qua, cộng đồng mạng vô cùng bức xúc trước đoạn clip ghi lại hình ảnh người đàn ông đẩy vợ xuống sông.

Theo đó, đoạn clip được một người dùng mạng xã hội chia sẻ kèm theo dòng chú thích: “Thành phố Ôn Châu, một người đàn ông đã đẩy một người phụ nữ từ trên cầu xuống sông và dường như người phụ nữ đang bế một đứa trẻ trên tay”.

Bài viết này sau đó đã nhận được sự chú ý của đông đảo mọi người. Ai nấy đều vô cùng bức xúc trước hành vi máu lạnh của ông chồng này.

Được biết, ngay khi nhận được thông tin về vụ việc, cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ.

Người đàn ông đẩy vợ xuống sông khiến người đi đường bàng hoàng - Ảnh cắt từ clip

Theo đó, người phụ nữ trong clip họ Liêu (42 tuổi), người chồng họ Vương (46 tuổi). Vào khoảng 9 giờ 30 ngày 13/3, trên đường về nhà thì hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc cãi nhau, vì không kiềm chế được cảm xúc, ông Vương đã thẳng tay đẩy vợ mình xuống sông.

May mắn là vụ việc được người dân xung quanh phát hiện kịp thời. Người dân đã chạy đến cứu bà Liêu và đưa đi bệnh viện thăm khám.

Hiện cơ quan chức năng địa phương vẫn đang điều tra, làm rõ vụ việc - Ảnh cắt từ clip

Ngay trong ngày, cảnh sát thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) đã bắt giữ ông Vương với tội danh cố ý giết người. Bên cạnh đó, cảnh sát địa phương cũng đã đính chính tin đồn bà Liêu bế một đứa trẻ khi bị đẩy xuống sông.

Dù bà Liêu may mắn không bị thương nhưng hành vi của ông Vương vẫn khiến cộng đồng mạng vô cùng bức xúc.

“May mắn là chị vợ không sao, dù cãi nhau thế nào đi nữa thì chồng cũng không nên đẩy vợ xuống sông như thế”, một cư dân mạng bình luận.

“Nếu không may người vợ có mệnh hệ gì, thì ông ấy sẽ phải ân hận suốt đời. May là chị đã không xảy ra chuyện gì, những ông chồng dã man như vậy nên bị xử lý thích đáng”, một người dùng Weibo bức xúc.

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