Người đàn ông bị liệt biết đi trở lại sau 12 năm nhờ thiết bị cấy ghép mới

Thế giới 26/05/2023 09:31

Một người đàn ông bị liệt nửa người dưới, phải ngồi xe lăn hơn một thập kỷ đã có thể đi lại được nhờ thiết bị cấy vào não và tủy sống.

Theo BBCNew York Times (NYT) đưa tin ngày 24/5 (giờ địa phương), Gert-Jan Oskam (40 tuổi) người đàn ông Hà Lan, bị liệt từ thắt lưng trở xuống trong một vụ tai nạn giao thông cách đây 12 năm được cấy ghép thiết bị điện tử giữa não-tủy sống. Các thiết bị được cấy ghép trong não theo dõi ý định chuyển động, khi não anh có suy nghĩ đến hành động đi, tín hiệu được đưa đến chân thông qua bộ phận cấy ghép thứ hai từ tủy sống, giúp anh có thể đi lại.   

Trong tương lai, phẫu thuật cấy ghép này được kỳ vọng sẽ giúp ích rất nhiều trong việc phục hồi chức năng cho những bệnh nhân bị liệt nửa người hoặc toàn thân do tổn thương thần kinh cột sống do tai nạn giao thông, tai nạn lao động.

Người đàn ông bị liệt biết đi trở lại sau 12 năm nhờ thiết bị cấy ghép mới - Ảnh 1
Gert-Jan Oskam (40 tuổi), có thể đứng lên và đi lại được nhờ thiết bị cấy vào não và tủy sống - Ảnh: BBC

Nghiên cứu do các nhà nghiên cứu Thụy Sĩ dẫn đầu cũng đã được công bố trên tạp chí khoa học Nature.

Giáo sư Jocelyn Bloch, nhà giải phẫu thần kinh tại Đại học Lausanne, Thụy Sĩ, người thực hiện ca phẫu thuật, nói với BBC: "Thiết bị này vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu cơ bản và dự kiến ​​sẽ mất vài năm nữa trước khi được áp dụng cho những bệnh nhân bị liệt. Tuy nhiên, mục tiêu của chúng tôi là đưa thiết bị này ra khỏi phòng thí nghiệm và ứng dụng vào bệnh viện càng nhanh càng tốt".    

Mục đích chính của nghiên cứu này là chuyển đổi các tế bào thần kinh bị cắt rời của não và tủy sống thành các tín hiệu điện tử bằng cách đưa vào một thiết bị kỹ thuật số có khả năng giao tiếp không dây. Ví dụ, khi anh Oskam định cử động chân, tín hiệu từ não được chuyển thành tín hiệu điện tử thông qua thiết bị điện tử trong não, tín hiệu này được truyền đến thiết bị điện tử trong tủy sống và chuyển thành mệnh lệnh cho cơ chân di chuyển.    

Tháng 7/2021, Oskam trải qua cuộc phẫu thuật đưa các thiết bị điện tử vào lỗ tròn có đường kính 5cm ở hai bên hộp sọ.  

Trong một cuộc phỏng vấn với BBC, anh Oskam cho biết: "Tôi cảm thấy như một đứa trẻ đang tập đi trở lại. Bây giờ tôi có thể đứng dậy và uống bia với một người bạn". 

Trước đó, vào tháng 2 năm ngoái, ba bệnh nhân, trong đó có Michelle Locati, bị liệt nửa thân dưới, đã có thể đi lại nhờ công nghệ tương tự.

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