Trong lúc cha mẹ không để ý, bé trai 2 tuổi nghịch ngợm cắm thìa kim loại vào ổ điện dẫn đến bị điện giật tử vong thương tâm.

Mới đây, chương trình tin tức của thành phố Quezon (Philippines) đưa tin về một sự việc đau lòng liên quan đến tai nạn điện giật. Cậu bé tên Jake Angara (2 tuổi) đã tử vong sau khi cắm một chiếc thìa kim loại vào trong ổ điện.

Chị Eloisa Angara (mẹ bé trai) kể lại rằng sự việc này xảy ra vào ngày 19/2 vừa qua. Hôm đó, chị đã pha cho Jake một ly sữa và dùng chiếc thìa bằng kim loại để khuấy sữa cho con. Trước khi đưa cho con trai ly sữa, chị Eloisa đã cẩn thận cất chiếc thìa lên một chỗ cao, ngoài tầm với của Jake. Tuy nhiên, bằng cách nào đó, đứa trẻ đã trèo lên cao lấy được chiếc thìa và cắm nó ngay vào trong ổ điện ngay bên cạnh.

Bé trai tử vong vì bị điện giật - Ảnh: Philnews

Sau khi thấy con trai im lặng bất thường, người mẹ định vào trong kiểm tra thì bỗng nhiên nghe thấy một tiếng nổ. Lúc này, Jake nằm bất động dưới sàn nhà, trên ngực có một vết cháy đen trong khi tay vẫn đang nắm chiếc thìa kim loại đang cắm trong ổ điện. Hai vợ chồng chị Eloisa vội đưa con đến bệnh viện cấp cứu, nhưng bác sĩ cho biết là mọi chuyện đã quá muộn.

Cách tốt nhất để ngăn ngừa thương tích do điện giật là che tất cả các ổ cắm bằng nút bịt ổ điện. Bên cạnh đó, cha mẹ cũng nên đảm bảo dây điện của các thiết bị điện trong nhà luôn chắc chắn và còn nguyên vẹn, chưa bị đứt hay hở dây. Các thiết bị dùng điện luôn được đặt xa tầm tay của trẻ và người lớn luôn có mặt để giám sát khi con chơi trong khu vực tiềm ẩn các mối nguy hiểm về điện.

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