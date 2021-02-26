Nghịch ngợm cắm thìa kim loại vào ổ điện, bé trai 2 tuổi tử vong thương tâm

Thế giới 26/02/2021 11:30

Trong lúc cha mẹ không để ý, bé trai 2 tuổi nghịch ngợm cắm thìa kim loại vào ổ điện dẫn đến bị điện giật tử vong thương tâm.

Mới đây, chương trình tin tức của thành phố Quezon (Philippines) đưa tin về một sự việc đau lòng liên quan đến tai nạn điện giật. Cậu bé tên Jake Angara (2 tuổi) đã tử vong sau khi cắm một chiếc thìa kim loại vào trong ổ điện.

Chị Eloisa Angara (mẹ bé trai) kể lại rằng sự việc này xảy ra vào ngày 19/2 vừa qua. Hôm đó, chị đã pha cho Jake một ly sữa và dùng chiếc thìa bằng kim loại để khuấy sữa cho con. Trước khi đưa cho con trai ly sữa, chị Eloisa đã cẩn thận cất chiếc thìa lên một chỗ cao, ngoài tầm với của Jake. Tuy nhiên, bằng cách nào đó, đứa trẻ đã trèo lên cao lấy được chiếc thìa và cắm nó ngay vào trong ổ điện ngay bên cạnh.

Nghịch ngợm cắm thìa kim loại vào ổ điện, bé trai 2 tuổi tử vong thương tâm - Ảnh 1
Bé trai tử vong vì bị điện giật - Ảnh: Philnews

Sau khi thấy con trai im lặng bất thường, người mẹ định vào trong kiểm tra thì bỗng nhiên nghe thấy một tiếng nổ. Lúc này, Jake nằm bất động dưới sàn nhà, trên ngực có một vết cháy đen trong khi tay vẫn đang nắm chiếc thìa kim loại đang cắm trong ổ điện. Hai vợ chồng chị Eloisa vội đưa con đến bệnh viện cấp cứu, nhưng bác sĩ cho biết là mọi chuyện đã quá muộn. 

Cách tốt nhất để ngăn ngừa thương tích do điện giật là che tất cả các ổ cắm bằng nút bịt ổ điện. Bên cạnh đó, cha mẹ cũng nên đảm bảo dây điện của các thiết bị điện trong nhà luôn chắc chắn và còn nguyên vẹn, chưa bị đứt hay hở dây. Các thiết bị dùng điện luôn được đặt xa tầm tay của trẻ và người lớn luôn có mặt để giám sát khi con chơi trong khu vực tiềm ẩn các mối nguy hiểm về điện.

Tìm quả bóng rơi xuống cống, lũ trẻ phát hiện thi thể bé trai đầy giòi bọ, khám nghiệm tử thi tiết lộ nhiều điều đau lòng về nạn nhân

Tìm quả bóng rơi xuống cống, lũ trẻ phát hiện thi thể bé trai đầy giòi bọ, khám nghiệm tử thi tiết lộ nhiều điều đau lòng về nạn nhân

Thi thể đầy giòi bọ của một đứa trẻ mới biết đi đã được đám trẻ con tìm thấy trong cống thoát nước mưa.

Xem thêm
Từ khóa:   tai nạn trẻ em tai nạn thương tâm Philippines

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Tâm sự gia đình 1 giờ 6 phút trước
Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Tâm sự Eva 2 giờ 6 phút trước
Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Tâm sự gia đình 3 giờ 6 phút trước
Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Xã hội 3 giờ 35 phút trước
Trái đắng hay cơ duyên: Mang thai với chồng cũ sau 3 năm ly hôn thì nên làm gì?

Trái đắng hay cơ duyên: Mang thai với chồng cũ sau 3 năm ly hôn thì nên làm gì?

Tâm sự gia đình 4 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích