Nghề độc không phải ai cũng dám làm: Ngửi chân, nách người khác kiếm gần 5 tỷ mỗi năm

Thế giới 20/11/2019 17:07

Ngửi nách, ngửi chân người khác để kiếm tiền tưởng chừng như vô lý nhưng lại mang đến thu nhập khủng cho nhiều người. Câu chuyện lạ có thật này đang gây xôn xao mạng xã hội.

Từ trước đến nay, việc tiếp xúc thân thể với người khác là chuyện vô cùng nhạy cảm chứ đừng nói đến việc ngửi nách, ngửi chân để kiếm tiền. Thế nhưng đây là chuyện lạ có thật. Bạn hoàn toàn có thể kiếm tiền từ việc ngửi những vùng có “rau mùi” của người khác. Thậm chí, công việc này còn có thể mang đến cho bạn thu nhập khá cao.

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Ngửi nách, ngửi chân người khác kiếm tiền tỷ mỗi năm là chuyện lạ có thật - Ảnh: Internet

Cụ thể, đây là nhiệm vụ của chuyên gia thử nghiệm xịt khử mùi và sản phẩm ngăn mùi nói chung, làm việc tại Princeton Consumer Research. Vì sự đặc biệt của ngành nghề này, thu nhập mỗi năm của nhân viên trong ngành lên đến 200.000 USD (khoảng 4,6 tỷ đồng). Để làm được việc này, các nhân viên phải có chiếc mũi tinh tường để phân biệt hàng trăm loại mùi khác nhau.

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Đây là công việc của các chuyên gia thử nghiệm xịt khử mùi - Ảnh: Internet

Công việc cụ thể của họ là nhận khoảng 10 sản phẩm khử mùi khác nhau từ nhà sản xuất để xác định mức độ và thời gian khử mùi của những sản phẩm này. Để đánh giá, họ phải cuộn giấy thành hình nón, áp vào vùng da đã bôi hoặc xịt sản phẩm khử mùi, hít một hơi thật sâu rồi cho điểm đánh giá. 

Sau khi được chia sẻ rộng rãi, thông tin về nghề này đã nhanh chóng gây bão mạng xã hội. Nhiều người tỏ ra quan ngại cho chiếc mũi của những chuyên gia này. Số khác lại tỏ ra hứng thú với nghề, muốn ứng tuyển để có thu nhập cao ngất ngưỡng. 

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Công việc tưởng chừng đơn giản nhưng để ứng tuyển không phải là chuyện dễ dàng - Ảnh: Internet

Theo Daily Mail, dù công việc tưởng chừng đơn giản nhưng để trở thành chuyên viên lại không hề dễ dàng bởi ứng viên phải vượt qua rất nhiều thử thách.

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