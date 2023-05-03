Ngày của mẹ 2023: Cứ 10 người thì có 6 người dự định tặng mẹ 'tiền tiêu vặt'

Thế giới 03/05/2023 12:01

Ngày của mẹ năm nay rơi vào Chủ nhật ngày 14/5. Đây là dịp để mỗi người con dành sự tri ân, tấm lòng thảo hiếu đến với mẹ kính yêu của mỗi người.

Vào Ngày của mẹ năm nay, một cuộc khảo sát cho thấy cứ 10 người thì có 6 người dự định tặng mẹ tiền tiêu vặt, chẳng hạn như tiền mặt hoặc phiếu quà tặng như một món quà.

Theo kết quả khảo sát trong những năm gần đây, được biết món quà số một mà phụ huynh muốn nhận vào Ngày của mẹ và món quà số một mà con cái họ muốn tặng là 'tiền mặt'.

Ngày của mẹ 2023: Cứ 10 người thì có 6 người dự định tặng mẹ 'tiền tiêu vặt' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vào ngày 2/5, Lotte Member đã khảo sát 1.000 người trưởng thành ở độ tuổi từ 20 đến 60 (sai số lấy mẫu ±3,1% điểm ở mức độ tin cậy 95%) và kết quả là 62,2% số người được hỏi xếp hạng 'tiền tiêu vặt' là món quà họ dự định tặng nhân ngày của mẹ. 

Các mặt hàng quà tặng như thực phẩm chức năng tốt cho sức khỏe (10,2%) và quần áo thời trang linh tinh (6,5%) theo sau nhưng tỷ trọng không cao so với lựa chọn 'tiền tiêu vặt'.

Ngân sách quà tặng trung bình cho Ngày của mẹ là 336.000 won (khoảng 6 triệu đồng), cao hơn ngân sách cho Ngày thiếu nhi 1/6.

Ngày của mẹ 2023: Cứ 10 người thì có 6 người dự định tặng mẹ 'tiền tiêu vặt' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Theo nhóm tuổi, những người ở độ tuổi 30 chi nhiều nhất, tiếp theo là những người ở độ tuổi 40, độ tuổi 50, độ tuổi 20 và độ tuổi 60.

Những người ở độ tuổi 20 ít chọn tặng quà là 'tiền tiêu vặt' hơn (48,3%) so với các nhóm tuổi khác và nhiều người trả lời rằng họ dự định dành thời gian cho mẹ mà không cần quà tặng hay tiền tiêu vặt (7,3%). Ngoài ra, ở các mặt hàng quà tặng khác nhau như sức khỏe/đồ gia dụng (6,0%), thiết bị kỹ thuật số (3,4%) và vé văn hóa/biểu diễn (3,4%), tỷ lệ phản hồi cao hơn so với các nhóm tuổi khác, cho thấy họ cũng cân nhắc quà tặng. 

Ngày của mẹ 2023: Cứ 10 người thì có 6 người dự định tặng mẹ 'tiền tiêu vặt' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Những người ở độ tuổi 30 chọn tặng quà là quần áo và phụ kiện thời trang (7,9%), những người độ tuổi 40 chọn du lịch và lữ hành (5,8%), độ tuổi 50 và 60 chọn thực phẩm chức năng tốt cho sức khỏe (lần lượt là 11,9% và 17,6%).

Được biết, đối tượng được tặng quà là cha mẹ (82,3%), cha mẹ bên vợ hoặc bên chồng (30,0%), ông bà (6,6%).

Con trai nức nở vì bố chụp ảnh cùng 'người phụ nữ khác': 'Bố ơi, người phụ nữ này là ai? Bà ấy không phải mẹ con sao?'

Con trai nức nở vì bố chụp ảnh cùng 'người phụ nữ khác': 'Bố ơi, người phụ nữ này là ai? Bà ấy không phải mẹ con sao?'

Cậu con trai nghĩ bố lừa dối mẹ đi gặp người phụ nữ khác để chụp ảnh rưng rưng nước mắt, gào thét trong vô vọng mặc cho bố ra sức giải thích.

Xem thêm
Từ khóa:   tin thế giới ngày của mẹ 2023 tin xã hội

TIN MỚI NHẤT

Tưởng lấy được vợ ngoan, ai ngờ cuộc hôn nhân lại khiến tôi “méo mặt”

Tưởng lấy được vợ ngoan, ai ngờ cuộc hôn nhân lại khiến tôi “méo mặt”

Tâm sự 18 phút trước
Tưởng được chồng tặng nhẫn kim cương trăm triệu là bất ngờ lớn nhất, vợ trẻ không ngờ còn có điều này

Tưởng được chồng tặng nhẫn kim cương trăm triệu là bất ngờ lớn nhất, vợ trẻ không ngờ còn có điều này

Tâm sự 19 phút trước
Tặng vợ đôi khuyên tai sau chuyến công tác, tôi sững sờ trước lời thú nhận của cô ấy

Tặng vợ đôi khuyên tai sau chuyến công tác, tôi sững sờ trước lời thú nhận của cô ấy

Tâm linh - Tử vi 19 phút trước
Đi công tác về tặng vợ đôi khuyên tai, tôi chết lặng khi cô ấy quỳ xuống thú nhận sự thật

Đi công tác về tặng vợ đôi khuyên tai, tôi chết lặng khi cô ấy quỳ xuống thú nhận sự thật

Tâm sự 20 phút trước
Nhận chục cây vàng từ mẹ chồng ngày cưới, nàng dâu tưởng mình gặp may cho đến khi biết sự thật

Nhận chục cây vàng từ mẹ chồng ngày cưới, nàng dâu tưởng mình gặp may cho đến khi biết sự thật

Tâm sự 24 phút trước
Cảnh sát hét lớn trong điện thoại yêu cầu gia đình di chuyển đến khu vực an toàn, nhờ đó thoát khỏi vụ tai nạn

Cảnh sát hét lớn trong điện thoại yêu cầu gia đình di chuyển đến khu vực an toàn, nhờ đó thoát khỏi vụ tai nạn

Video 31 phút trước
Mang thai trước cưới bị mẹ người yêu coi thường, cô gái bất ngờ đổi đời sau một đêm mưa gió

Mang thai trước cưới bị mẹ người yêu coi thường, cô gái bất ngờ đổi đời sau một đêm mưa gió

Tâm sự 34 phút trước
Gặp người ăn xin bên đường, tôi thương tình giúp đỡ rồi thảng thốt trước danh tính của họ

Gặp người ăn xin bên đường, tôi thương tình giúp đỡ rồi thảng thốt trước danh tính của họ

Tâm sự 41 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Thấy người ăn xin bên đường, tôi tiện tay cho vài đồng rồi bàng hoàng khi nhìn rõ khuôn mặt

Thấy người ăn xin bên đường, tôi tiện tay cho vài đồng rồi bàng hoàng khi nhìn rõ khuôn mặt

Tâm sự 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích