Ngày của mẹ 2023: Cứ 10 người thì có 6 người dự định tặng mẹ 'tiền tiêu vặt'

Ngày của mẹ năm nay rơi vào Chủ nhật ngày 14/5. Đây là dịp để mỗi người con dành sự tri ân, tấm lòng thảo hiếu đến với mẹ kính yêu của mỗi người.

Vào Ngày của mẹ năm nay, một cuộc khảo sát cho thấy cứ 10 người thì có 6 người dự định tặng mẹ tiền tiêu vặt, chẳng hạn như tiền mặt hoặc phiếu quà tặng như một món quà. Theo kết quả khảo sát trong những năm gần đây, được biết món quà số một mà phụ huynh muốn nhận vào Ngày của mẹ và món quà số một mà con cái họ muốn tặng là 'tiền mặt'.

Ảnh minh họa: Internet Vào ngày 2/5, Lotte Member đã khảo sát 1.000 người trưởng thành ở độ tuổi từ 20 đến 60 (sai số lấy mẫu ±3,1% điểm ở mức độ tin cậy 95%) và kết quả là 62,2% số người được hỏi xếp hạng 'tiền tiêu vặt' là món quà họ dự định tặng nhân ngày của mẹ. Các mặt hàng quà tặng như thực phẩm chức năng tốt cho sức khỏe (10,2%) và quần áo thời trang linh tinh (6,5%) theo sau nhưng tỷ trọng không cao so với lựa chọn 'tiền tiêu vặt'.

Ngân sách quà tặng trung bình cho Ngày của mẹ là 336.000 won (khoảng 6 triệu đồng), cao hơn ngân sách cho Ngày thiếu nhi 1/6. Ảnh minh họa: Internet Theo nhóm tuổi, những người ở độ tuổi 30 chi nhiều nhất, tiếp theo là những người ở độ tuổi 40, độ tuổi 50, độ tuổi 20 và độ tuổi 60. Những người ở độ tuổi 20 ít chọn tặng quà là 'tiền tiêu vặt' hơn (48,3%) so với các nhóm tuổi khác và nhiều người trả lời rằng họ dự định dành thời gian cho mẹ mà không cần quà tặng hay tiền tiêu vặt (7,3%). Ngoài ra, ở các mặt hàng quà tặng khác nhau như sức khỏe/đồ gia dụng (6,0%), thiết bị kỹ thuật số (3,4%) và vé văn hóa/biểu diễn (3,4%), tỷ lệ phản hồi cao hơn so với các nhóm tuổi khác, cho thấy họ cũng cân nhắc quà tặng. Ảnh minh họa: Internet Những người ở độ tuổi 30 chọn tặng quà là quần áo và phụ kiện thời trang (7,9%), những người độ tuổi 40 chọn du lịch và lữ hành (5,8%), độ tuổi 50 và 60 chọn thực phẩm chức năng tốt cho sức khỏe (lần lượt là 11,9% và 17,6%). Được biết, đối tượng được tặng quà là cha mẹ (82,3%), cha mẹ bên vợ hoặc bên chồng (30,0%), ông bà (6,6%).

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ngay-cua-me-2023-cu-10-nguoi-thi-co-6-nguoi-du-inh-tang-me-tien-tieu-vat-578049.html