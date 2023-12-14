Nam diễn viên hài người Mỹ gốc Á bị bắt cóc, sát hại: Thi thể được tìm thấy trong khe núi với hơn chục vết đâm và nhiều vết bầm tím

Thế giới 14/12/2023 09:03

Một nam diễn viên hài người Mỹ gốc Á đã bị một nhóm đàn ông bắt cóc và đâm chết hơn chục nhát sau khi dự định hẹn hò với một phụ nữ mà anh gặp trên mạng khi đi nghỉ ở Colombia.

Theo tờ New York Post, Tou Ger Xiong, 50 tuổi, một người Mỹ gốc Á sống ở Minnesota đang đi nghỉ ở Colombia thì xảy ra sự cố đáng tiếc kể trên.

Xiong đến Medellín vào ngày 29/11 với kế hoạch dành kỳ nghỉ lễ cùng gia đình, trước khi anh gặp gỡ một người phụ nữ mà anh quen trên mạng xã hội.

Anh vốn định gặp người phụ nữ này vào ngày 10/12 nhưng đã bị một nhóm đàn ông tấn công và bắt cóc.

Theo tờ báo địa phương El Colombiano, vào khoảng 19 giờ tối theo giờ địa phương, nam diễn viên hài đã gọi điện cho một người bạn ở Colombia nói rằng những người đàn ông này đòi 2.000 USD (khoảng gần 50 triệu đồng) tiền mặt để được thả anh.

Nam diễn viên hài người Mỹ gốc Á bị bắt cóc, sát hại: Thi thể được tìm thấy trong khe núi với hơn chục vết đâm và nhiều vết bầm tím - Ảnh 1Nam diễn viên hài người Mỹ gốc Á bị bắt cóc, sát hại: Thi thể được tìm thấy trong khe núi với hơn chục vết đâm và nhiều vết bầm tím - Ảnh 2

Nam diễn viên hài người Mỹ gốc Á bị bắt cóc, sát hại: Thi thể được tìm thấy trong khe núi với hơn chục vết đâm và nhiều vết bầm tím - Ảnh 3
Tou Ger Xiong, 50 tuổi, một người Mỹ gốc Á sống ở Minnesota đang đi nghỉ ở Colombia thì xảy ra sự cố đáng tiếc kể trên - Ảnh: New York Post

Theo KSTP, Xiong cũng nói với người bạn của mình - người đã trình báo cho cảnh sát - rằng anh ta đang bị “giữ súng” .

Vài giờ trước đó, cảnh sát đã có mặt tại căn hộ mà Xiong đang ở vì một người phụ nữ lấy đồ từ nơi ở và bỏ chạy trước khi cảnh sát kịp bắt giữ cô ấy, các quan chức nói với KSTP

Theo El Colombiano, thi thể của Xiong được tìm thấy nằm trong khe núi La Corcovado với hơn chục vết đâm và nhiều vết bầm tím nghi do ngã từ độ cao hơn 60 feet.

Cơ quan thực thi pháp luật địa phương xác nhận các nghi phạm đã sát hại Xiong trước khi nhận được tiền chuộc và đã mở một cuộc điều tra để xác định xem cái chết của Xiong có phải là do cố gắng trốn thoát hay không.

Nam diễn viên hài người Mỹ gốc Á bị bắt cóc, sát hại: Thi thể được tìm thấy trong khe núi với hơn chục vết đâm và nhiều vết bầm tím - Ảnh 4Nam diễn viên hài người Mỹ gốc Á bị bắt cóc, sát hại: Thi thể được tìm thấy trong khe núi với hơn chục vết đâm và nhiều vết bầm tím - Ảnh 5

Nam diễn viên hài người Mỹ gốc Á bị bắt cóc, sát hại: Thi thể được tìm thấy trong khe núi với hơn chục vết đâm và nhiều vết bầm tím - Ảnh 6
Thi thể của Xiong được tìm thấy nằm trong khe núi La Corcovado với hơn chục vết đâm và nhiều vết bầm tím nghi do ngã từ độ cao hơn 60 feet - Ảnh: CBS/New York Post

Theo một người thân của Xiong, một trong những người tình nghi đã bị bắt giữ. 

Người thân này nói với KSTP rằng anh chưa tin được sự thật rằng Xiong đã chết.

Diễn viên hài Tou Ger Xiong, sinh ra ở Phab Kheb, Lào vào năm 1973. Khi anh khoảng 2 tuổi, gia đình anh, trong đó có 10 anh chị em, đã trốn khỏi Lào và sống 4 năm trong trại tị nạn ở Thái Lan trước khi di cư sang Saint Paul, Mỹ vào năm 1992. 

Ngoài là diễn viên hài, Xiong hoạt động như một diễn giả truyền động lực “chia sẻ những câu chuyện cá nhân của mình để xây dựng văn hóa và vấn đề phân biệt chủng tộc”.

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