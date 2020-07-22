Người mẹ khóc lóc nói sau khi cho con bú xong, cô đã tranh thủ chợp mắt một lát. Không ngờ sau khi cô tỉnh dậy, đứa trẻ đã mất tích bí ẩn.

Đầu tháng 7 vừa qua, một sản phụ ở Vân Nam (Trung Quốc) đã báo cảnh sát về việc con mình bỗng nhiên mất tích bí ẩn trong bệnh viện.

Người mẹ cho biết vào khoảng 2 giờ sáng ngày 5/7, cô cho con bú rồi ngủ thiếp đi. Đến 3 giờ sáng, cô tỉnh dậy thì đứa trẻ biến mất không dấu vết. Bà mẹ vừa khóc vừa chạy đến đồn cảnh sát báo án: "Con tôi mới chào đời được 46 tiếng mà đã bị trộm đi. Lúc 2 giờ sáng tôi còn cho con bú sữa nhưng đến 3 giờ, lúc tôi tỉnh giấc nó đã biến mất rồi".

Em bé đang ngủ với mẹ thì bị kẻ xấu bắt cóc - Ảnh: Sohu

Kiểm tra camera, cảnh sát phát hiện vào lúc 2 giờ 57 phút sáng ngày 5/7, một người khả nghi đang bế em bé vội vã rời khỏi phòng chăm sóc sau sinh.

Sau khi kiểm tra hơn 2000 phương tiện di chuyển khả nghi thì cuối cùng cảnh sát cũng phát hiện một chiếc ô tô địa hình màu đen. Chủ sở hữu chiếc xe là một người đàn ông họ Lý.

Vào 2 giờ sáng ngày 7/7, cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm Lý. Hắn khai nhận đã bán đứa bé cho một người họ La từ 10 tiếng trước. Lần theo manh mối, cảnh sát đã xác định tên La đang giữ em bé sống tại Nga Biên (Tứ Xuyên), cách xa tỉnh Vân Nam hàng nghìn dặm.

Em bé bị bán đi xa hàng nghìn dặm - Ảnh: Sohu

Vào 10 giờ sáng ngày 9/7, cảnh sát ập vào nhà tên La thì phát hiện vợ của hắn đang bế một bé trai trong phòng ngủ. Ngay trong ngày hôm đó, cảnh sát đã đưa bé trở về đoàn tụ với bố mẹ ruột.

Hiện tại cảnh sát đã bắt tạm giam tên La và tên Lý, tiếp tục điều tra xử lý sự việc.

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