Lý Tử Thất – từ một người bình dị đến ‘Thần Tỷ’ triệu View

Thế giới 23/12/2022 05:31

Trước khi trở thành “Thần tiên tỷ tỷ” nổi tiếng trên mạng xã hội, ít ai biết rằng Lý Tử Thất từng trải qua đủ nghề như làm bồi bàn, DJ câu lạc bộ giải trí, ca sĩ phòng trà, quán bar. Cô được biết đến qua việc thực hiện những video quảng bá ẩm thực làng quê mộc mạc và thu hút hàng triệu lượt xem của giới trẻ khắp cả nước.

Lý Tử Thất tên thật là Lý Giai Giai, cô sinh năm 1990 tại Tứ Xuyên, Trung Quốc. Năm 2015, để quảng bá cho sản phẩm nông nghiệp của cửa hàng, cô đã bắt đầu đăng video ngắn lên mạng, tuy nhiên những video lúc ấy vẫn chưa có gì đáng chú ý.

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Lý Tử Thất nổi tiếng trên mạng nhờ những video đậm chất miền quê

Đến tháng 8 năm 2017 cô thành lập kênh Youtube riêng, video được xem nhiều nhất là "Các món ăn vặt dịp Tết" với 66 triệu lượt xem. Theo cơ quan Kỷ lục Guinness thế giới, Lý Tử Thất phá kỷ lục "Kênh Youtube Trung Quốc được đăng ký nhiều nhất" với 14,2 triệu subscribers tính đến ngày 3.2.2021. Như vậy, Lý Tử thất chỉ mất gần 4 năm để hoàn thành con số mà nhiều người mơ ước.

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Lý Tử Thất phá kỷ lục 'Kênh Youtube Trung Quốc được đăng ký nhiều nhất' với 14,2 triệu subscribers tính đến ngày 3.2.2021

Lý Tử Thất có tài khoản trên nhiều nền tảng video như youtube, Facebook, Weibo, hiện fan của cô vượt 100 triệu người trên toàn thế giới. Những video mang khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, nên thơ của vùng núi Tứ Xuyên, vẻ bình yên, mộc mạc trong khu vườn đầy hoa cỏ cùng những món ăn đậm chất hồn quê đã truyền cảm hứng cho nhiều người khác tham gia làm các kênh với nội dung tương tự.

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Hiện fan của cô vượt mốc 100 triệu người trên toàn thế giới

Năm 2019, Lý Tử Thất từng vào top 15 người ảnh hưởng nhất Trung Quốc và đồng thời được tờ China Newsweek  chọn là "Nhân vật truyền bá văn hóa của năm".

Trong năm 2020, Cô nhận giải "Nhân vật gây chú ý trên Weibo" do Weibo Awards Ceremony 2020 tổ chức ở Thượng Hải vào ngày 28.2 vừa qua - sự kiện dành cho những người có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội Weibo. Cũng trong năm qua, Lý Tử Thất lập kỷ lục Guinness là người sáng tạo nội dung tiếng Hoa có nhiều người theo dõi nhất trên Youtube.

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Cô nhận giải 'Nhân vật gây chú ý trên Weibo' do Weibo Awards Ceremony 2020 tổ chức ở Thượng Hải vào ngày 28.2 vừa qua

Ngoài việc thực hiện những video quảng bá ẩm thực làng quê, cô còn thành lập thương hiệu mang tên mình, kinh doanh buôn bán nông sản. Ở tuổi 31, cô có được sự nổi tiếng và khối tài sản đáng ngưỡng mộ. Từ khi thành lập kênh youtube đến nay, cô đã đạt dược những giải thưởng to lớn, đưa tên tuổi của cô sánh vai với các sao hạng A của Trung Quốc.

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Ngoài việc thực hiện những video quảng bá ẩm thực làng quê, cô còn thành lập thương hiệu mang tên mình, kinh doanh buôn bán nông sản

Cuộc sống bình yên, giản dị của Lý Tử Thất giữa vùng quê đẹp như tranh vẽ qua các video từ lâu đã trở thành nỗi khao khát của không ít người trẻ. Cũng chính vì lẽ đó mà video của cô đã chạm đến trái tim của tất cả mọi người trên khắp cả nước.

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Từ khóa:   Lý Tử Thất Thần tiên tỷ tỷ miền quê

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