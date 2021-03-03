Đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 'vạ miệng', khán giả đòi tước danh hiệu

Đứng trước scandal "vạ miệng" của tân Hoa hậu, BTC Miss Universe Thailand đã tổ chức ngay một buổi gặp gỡ truyền thông nhằm xoa dịu dư luận nước nhà.

Vừa qua, truyền thông xứ sở chùa vàng đang xôn xao về thông tin Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2020 Amanda Obdam bị cáo buộc chống phá, nói xấu chính phủ và cảnh sát nước này. Theo đó, người hâm mộ miêu tả ngắn gọn scandal "vạ miệng" của tân Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan là do Amanda đã không hiểu tường tận một số câu chuyện nhạy cảm của chính phủ nhưng đã đăng bài sai sự thật lên mạng xã hội gây hiểu nhầm và thù ghét giữa người dân và các cơ quan nhà nước cấp cao Thái Lan.

Đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2020 Amanda Obma - Ảnh: Internet Ở Thái Lan, tiếng nói của một hoa hậu cấp quốc gia rất có trọng lượng, đồng nghĩa với việc nhiều người sẽ lắng nghe và hiểu theo. Do đó, ngay lập tức, người dân Thái Lan đã có động thái chỉ trích và tẩy chay cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan. Bên cạnh đó, công chúng còn yêu cầu BTC tước vương miện tân hoa hậu Amanda Obdam vì họ cho rằng cô là một "gián điệp" gây thù địch, chống đối lại nhà nước Thái Lan. Từ một đại diện được nhiều khán giả ủng hộ, Miss Universe Thailand 2020 bị quay lưng không thương tiếc.

Sau khi bê bối "công kích chính phủ, nói xấu cảnh sát Thái Lan" nổ ra, tân Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan đã bị Sở Y tế nước này tước quyền làm Đại sứ cho Khoa Sức khỏe - Tâm thần học. Đây cũng là dự án trọng tâm trong nhiệm kì của cô nhằm sử dụng cho cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 69 được tổ chức vào giữa năm nay. Amanda bị tước quyền Đại sứ khoa Sức khỏe - Tâm thần học - Ảnh: Facebook Chưa dừng lại tại đó, làn sóng phản đối và tẩy chay cũng khiến hàng loạt nhãn hàng và sản phẩm mà Amanda đại diện chấm dứt hợp đồng với cô nàng. Những quảng cáo và hình ảnh đã thực hiện trước đó đều bị cấm sóng. Để giải quyết khủng hoảng "vạ miệng" lần này, BTC Miss Universe Thailand đã tổ chức một buổi họp báo gặp gỡ truyền thông mang tên Amanda's Voice để cho tân hoa hậu có cơ hội giải thích và làm rõ mọi "hiểu lầm" vừa qua. Buổi gặp gỡ truyền thông với hashtag 'Save Amanda' - Ảnh: Miss Universe Thailand Tuy nhiên, nếu buổi nói chuyện này không xoa dịu được dư luận trong nước thì rất có thể Amanda Obdam sẽ bị tước danh hiệu. Hiện tại đơn vị truyền thông của Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan cho biết, BTC đã không chịu nổi việc mất hết hợp đồng quảng cáo và hoàng loạt email kêu gọi tẩy chay từ phía người dân gây nên tổn thất không nhỏ cho cuộc thi.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/duong-kim-hoa-hau-hoan-vu-thai-lan-va-mieng-khan-gia-doi-tuoc-danh-hieu-397642.html