Lắp camera trong phòng ngủ con gái, bố mẹ ‘phát điên’ vì phát hiện bộ mặt thật của gã em rể họ

Sau khi lắp camera giám sát trong phòng con gái, bố mẹ bất ngờ phát hiện hành vi đồi bại của gã em rể họ. Sau đó, gia đình đã trình báo sự việc đến cơ quan chức năng.

Theo đó, sự việc xảy ra ở Moron, tỉnh Buenos Aires (Argentina). Theo thông tin từ truyền thông địa phương, sau khi nhận được thông báo từ một phụ huynh, một gia đình đã quyết định lắp camera trong phòng con gái 12 tuổi và phát hiện hành vi đồi bại của gã em rể họ. Trước đó, bé gái đã nhắn tin với một người bạn cùng trường kể về việc bị một người đàn ông tên Martinez, 41 tuổi lạm dụng tình dục.

Lắp camera trong nhà, đôi vợ chồng phát hiện hành vi đồi bại của gã em rể họ mà gia đình xem như người thân - Ảnh: Internet

Bé gái kể, ban đầu bị Martinez sờ soạng, sau đó bị cưỡng bức. Đọc được tin nhắn này, mẹ của người bạn đã nhanh chóng báo tin cho gia đình nạn nhân. Biết tin, bố mẹ nạn nhân bị sốc nặng vì gã “yêu râu xanh” đã kết hôn với em họ của cha cô bé, hai gia đình có mối quan hệ rất thân thiết.

Sau đó, gia đình đã quyết định lắp camera trong nhà, kể cả phòng ngủ của con gái. Trong một lần Martinez đến nhà chơi, gã vào phòng bé gái với lý do hỏi thăm.

Tại đây, gã đã túm tay nạn nhân định giở trò đồi bại nhưng cô bé nói rằng có camera trong phòng nên gã bỏ đi.

Sau đó, gã này đã bị cảnh sát bắt giữ - Ảnh: Internet

Xem lại camera, bố mẹ cô bé như phát điên vì con gái họ từng làm phù dâu cho hôn lễ của gã "yêu râu xanh". Không chỉ vậy, gia đình còn xem Martinez như người thân nhưng lại không ngờ con mình bị gã lạm dụng tình dục.

Được biết, nạn nhân xâm hại từ năm 2018. Khi Martinez bị bắt, người vợ đang mang thai vô cùng sốc khi biết hành động của chồng. Sau đó, bố mẹ nạn nhân đã chia sẻ câu chuyện này rộng rãi để cảnh báo các bậc phụ huynh khác.

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