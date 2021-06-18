Một người trông coi vườn thú 52 tuổi đã bị vồ tới chết bởi một con hổ Siberia tại công viên Seaview Predator ở Nam Phi. Vụ hổ vồ chết người này đã khiến công viên phải tạm đóng cửa từ hôm 17/6.

Theo trang Mirror, vụ hổ vồ chết người xảy ra tại công viên Seaview Predator ở Nam Phi vào chiều 16/6. Trước đó, công viên Seaview Predator đã phát thông báo rằng hàng rào điện của khu chuồng hai con hổ Siberia là Jasper và Jade sẽ bị tạm ngắt để bảo trì và sửa chữa. David Solomon, người nhân viên bị hỏ vồ chết - Ảnh: Mirror Lúc hàng rào điện bị ngắt, một nhân viên vườn thú là David Solomon, 52 tuổi đang đứng ở phía bên kia hàng rào. Khi đó, Jasper - một con hổ Siberia đực bất ngờ nhảy qua hàng rào cao gần 4 mét để tấn công người nhân viên kia.

Khi David thấy con hổ Siberia nặng hơn 300kg lao về phía mình, anh đã liều mạng mở một hàng rào khác để chạy đi nhưng không kịp, con hổ Jasper đã đè lên người anh. Con hổ đã vồ nhiều phát vào người David, cắn anh nhiều phát và cuối cùng David mất do bị con hổ bẻ gãy cổ. Con hổ Jasper đã tấn công David sau đó giết thêm một con hổ đực khác - Ảnh: Mirror Con hổ tên Jasper này còn tiếp tục lao vào một cái chuồng khác cũng đã bị ngắt điện hàng rào để giết con hổ đực tên Judah. Người ta cho rằng Jasper muốn thu hút sự chú ý của con hổ cái Amber. Jasper hiện giờ đã "bình tĩnh", và các nhà chức trách không có ý định tiêu diệt nó.

Jasper khi mới được một tuổi - Ảnh: Mirror Một nhân viên cũ tại công viên Seaview Predator nói: "David là một nhân viên trung thành và đã có kinh nghiệm làm việc 15 năm với những con hổ. Không những vậy, ông còn biết Jasper khi nó mới chỉ là một con hổ con bé xíu". "Jasper là một con hổ nguy hiểm, tôi nghe nói nó đã từng tấn công người trước đây. Nhưng David đã chăm sóc nó từ khi nó còn nhỏ xíu và yêu thương nó như con trai mình vậy" - người đó nói thêm. David cùng đội di chuyển Casper đến một hàng rào khác trong khu công viên vào tháng 3 vừa qua - Ảnh: Mirror Người phát ngôn của công viên Seaview Predator đưa ra thông báo chính thức về cái chết của David Solomon rằng cái chết của anh thật sự là một tai nạn đáng buồn vì hơn hết, anh đã đồng hành cùng công viên được hơn 15 năm, thực tế anh đã biết từng con thú ở nơi này. "Chúng tôi xin chân thành gửi đến gia đình và bạn bè thân thiết của David một lời chia buồn sâu sắc từ tận trái tim mình, mong rằng linh hồn anh ấy sẽ được yên nghỉ" - người này chia sẻ thêm. Được biết, công viên Seaview Predator đóng cửa hôm 17/6 sau vụ hổ vồ chết người này.

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