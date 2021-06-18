Sau trận thua Nhật 0-10, thủ thành tuyển Myanmar xin được tị nạn tại Nhật vì sợ bị giết khi về nhà

Thế giới 18/06/2021 06:32

Sau trận đấu trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 giữa Myanmar và Nhật mới đây, thủ môn Pyai Lyan Aung đã xin được ở lại Nhật vì sợ bị giết khi trở về nước bởi lý do chính trị.

Thủ môn Myanmar Pyai Lyan Aung đã xin chính phủ Nhật cho phép mình được ở lại sau trận thua 10-0 với đội Nhật tại vòng loại World Cup 2022. Anh cho biết, nếu bây giờ trở về nước, chẳng khác nào anh đi vào chỗ chết.

Chính trị của Myanmar thời gian gần đây đang vô cùng bất ổn. Lãnh đạo dân chủ Aung San Suu Kyi bị quân đội giam lỏng, tình hình xã hội liên tục phức tạp leo thang.

Ở khắp nơi tại Myanmar đều xảy ra các cuộc biểu tình tự phát, dân chúng đòi trả lại chính quyền và thả tự do cho bà Suu Kyi. Nhiều người nổi tiếng cũng tham gia và cuộc chiến này nhầm mong muốn các quốc gia khác có thể giúp đỡ người dân vượt qua khó khăn này.

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Thủ môn Pyai Lyan Aung (giữa) ở lại Nhật vì về nhà sợ bị giết

Riêng trong thể thao, trước khi tuyển Myanmar tập trung để sang Nhật thì thủ môn số 1 Kyaw Zin Htet đã từ chối không lên tuyển Myanmar, đây là hành động được cho là quyết không phục vụ cho đất nước trước các bất ổn chính trị.

Tại trận đấu giữa Nhật và Myanmar vừa qua, hàng trăm, hàng ngàn người Myanmar đang du học, làm việc và sinh sống tại Chiba đã tập trung bên ngoài sân vận động và thể hiện thông điệp chính trị đòi dân chủ và thả bà Aung San Suu Kyi ra.

Không nằm ngoài đám đông, đội tuyển Myanmar đã thừa cơ hội có sự chú ý của truyền thông mà đưa ra các động thái ủng hộ việc trên. Cụ thể thủ môn Pyai Lyan Aung đã đưa ba ngón tay lên và hô to: “Chúng tôi cần công lý”.

Ngay sau đó, tại quê nhà Myanmar, an ninh đã ghé thăm gia đình của các tuyển thủ trong đội bóng. Quá hiểu rõ sự ghê gớm của chính quyền hiện tại, thủ môn Pyai Lyan Aung đã xin phép nhà chức trách Nhật được tạm thời ở lại vì sẽ bị giết ngay khi đặt chân về Myanmar.

Thư ký Văn phòng Thủ tướng Nhật, Katsunobu Kato nói: “Nhà nước Nhật phải có trách nhiệm với Aung và lắng nghe ước muốn của Aung là gì”

Thủ môn Pyai Lyan Aung lên tiếng thẳng thắn rằng anh đang rất lo cho tính mạng của người thân tại quê hương Myanmar. Ngoài ra, anh bày tỏ mong muốn được quay về nhà khi chính quyền sở tại trao trả quyền lực lại cho lãnh đạo dân chủ Aung San Suu Kyi.

Từ khóa:   Thủ môn Myanmar World Cup 2022 Tình hình chính trị Myanmar

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