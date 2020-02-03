Trong lúc đang ngủ, người phụ nữ bị chồng tưới dầu sôi lên người khiến khuôn mặt bị biến dạng, mất thị giác và có nguy cơ tử vong nếu không có chi phí để tiếp tục điều trị.
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Từ trước đến nay, những vụ việc bạo lực gia đình luôn nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng, đặc biệt là chị em phụ nữ. Mới đây, câu chuyện người phụ nữ bị chồng tưới dầu sôi lên người trong lúc đang ngủ khiến cư dân mạng không khỏi phẫn nộ.
Theo Daily Star, nạn nhân tên là Zohra, một nhân viên vệ sinh sống tại Maroc. Cụ thể, vào tháng 12/2019, trong lúc cô đang ngủ thì bị chồng tưới dầu sôi lên người dẫn đến bỏng nặng.
Bà mẹ 2 con được đưa đến Bệnh viện Muhammad Khamis ở Meknes (Maroc) trong tình trạng nguy kịch vì bỏng nặng. Phần đầu, cổ và ngực của nạn nhân bị bỏng nặng nên hiện tại cô không thể nhìn hay nói chuyện. Các bác sĩ phải lấy da ở các bộ phận khác để đắp lên những khu vực bị bỏng của nạn nhân.
Vì hoàn cảnh khó khăn nên gia đình Zohra không đủ điều kiện để chi trả viện phí. Nhiều người đã lên tiếng kêu gọi mọi người giúp đỡ nạn nhân.
Hiện tại nạn nhân đã trải qua 3 cuộc phẫu thuật bao gồm ghép da và phẫu thuật mắt. Mặc dù số tiền quyên góp đã lên đến hơn 3.800 USD nhưng cô vẫn cần nhiều tiền để tiếp tục phẫu thuật. Trong khi đó, người chồng đã bị cơ quan chức năng bắt giữ, chờ ngày xét xử.