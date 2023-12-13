Kiểm tra mức độ IQ của bạn với câu đố toán học này

Thế giới 13/12/2023 10:19

Việc hoàn thành những câu đố như vậy có lợi cho khả năng nhận thức, đồng thời cũng có thể giúp bạn phát hiện chỉ số IQ của bản thân.

Hãy khám phá chỉ số IQ của bạn bằng câu đố toán học đơn giản dưới đây

Bạn có nhớ những phương trình toán học đơn giản thời đi học không? Câu đố toán học dưới đây thoạt nhìn có vẻ dễ thực hiện, nhưng thực ra đã được thiết kế khiến người chơi phân tâm. 

Hoàn thành các câu đố và câu hỏi hóc búa không chỉ là một trò chơi thú vị mà còn là một cách để kiểm tra kỹ năng và rèn luyện trí óc của bạn một cách hiệu quả. 

Lấy ví dụ về câu đố trí tuệ đặc biệt này. Nhiều người cho rằng bạn có chỉ số IQ thấp hay cao dựa trên việc bạn có thể giải quyết câu đố nhanh như thế nào. 

Hãy thử xem bạn có thể tìm ra quy luật và xác định số 6 sẽ bằng bao nhiêu trong dãy số được cho dưới đây trong vòng dưới 12 giây không?

Kiểm tra mức độ IQ của bạn với câu đố toán học này - Ảnh 1
Câu đố - Ảnh: The Sun/Times of India

Bạn đã có đáp án chưa?

Theo tác giả câu đố, quy luật được thực hiện để tạo nên dãy số này chính là dựa trên số lượng chữ cái cần thiết để đánh vần từng số tương ứng. Trong trường hợp này, số sáu có ba chữ cái, vì vậy đáp án chính xác sẽ bằng "3". Cụ thể:

1(ONE) = 3
2(TWO) = 3
3(THREE) = 5
4(FOUR) = 4
5(FIVE) = 4
6(SIX) = 3

Tìm 4 con chim bồ câu giữa đàn vẹt, nếu phát hiện dưới 20 giây, bạn là người có thị lực 20/20

Tìm 4 con chim bồ câu giữa đàn vẹt, nếu phát hiện dưới 20 giây, bạn là người có thị lực 20/20

Bạn có thể có thị lực 20/20 nếu phát hiện ra 4 con chim bồ câu đang ngụy trang giữa đàn vẹt mào trong thời gian không vượt quá 20 giây.

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