Kiểm tra mức độ IQ của bạn với câu đố toán học này

Việc hoàn thành những câu đố như vậy có lợi cho khả năng nhận thức, đồng thời cũng có thể giúp bạn phát hiện chỉ số IQ của bản thân.
- Câu đố: Tìm 4 con cua đang ngụy trang giữa đàn tôm hùm, nếu phát hiện dưới 20 giây, bạn là người có thị lực 20/20
- Câu đố: Tìm Mặt Trời đang ẩn nấp dưới tán lá mùa thu, nếu phát hiện dưới 15 giây, bạn là người có chỉ số IQ cao
Hãy khám phá chỉ số IQ của bạn bằng câu đố toán học đơn giản dưới đây
Bạn có nhớ những phương trình toán học đơn giản thời đi học không? Câu đố toán học dưới đây thoạt nhìn có vẻ dễ thực hiện, nhưng thực ra đã được thiết kế khiến người chơi phân tâm.
Hoàn thành các câu đố và câu hỏi hóc búa không chỉ là một trò chơi thú vị mà còn là một cách để kiểm tra kỹ năng và rèn luyện trí óc của bạn một cách hiệu quả.
Lấy ví dụ về câu đố trí tuệ đặc biệt này. Nhiều người cho rằng bạn có chỉ số IQ thấp hay cao dựa trên việc bạn có thể giải quyết câu đố nhanh như thế nào.
Hãy thử xem bạn có thể tìm ra quy luật và xác định số 6 sẽ bằng bao nhiêu trong dãy số được cho dưới đây trong vòng dưới 12 giây không?
Bạn đã có đáp án chưa?
Theo tác giả câu đố, quy luật được thực hiện để tạo nên dãy số này chính là dựa trên số lượng chữ cái cần thiết để đánh vần từng số tương ứng. Trong trường hợp này, số sáu có ba chữ cái, vì vậy đáp án chính xác sẽ bằng "3". Cụ thể:
1(ONE) = 3
2(TWO) = 3
3(THREE) = 5
4(FOUR) = 4
5(FIVE) = 4
6(SIX) = 3