Kiểm tra điện thoại chồng, người vợ trẻ xinh đẹp ngã quỵ khi phát hiện ra bí mật kinh khủng, cảnh sát lập tức vào cuộc

Thế giới 29/12/2020 15:12

Kiểm tra điện thoại chồng, người vợ phát hiện bí mật động trời khiến hôn nhân tan vỡ, chồng vướng vòng lao lý.

Mới đây, câu chuyện của một cặp vợ chồng ở Bắc Ireland đã khiến dư luận nước này một phen xôn xao. Được biết, người vợ trong câu chuyện "vô tình" đẩy hôn nhân xuống vực thẳm, chồng bị cảnh sát "sờ gáy" còn mình thì suy sụp tinh thần vì một thói quen rất "phụ nữ": kiểm tra điện thoại chồng.

Theo hồ sơ, cô Mollie Clarke (21 tuổi), sống tại vùng Ballymoney, Bắc Ireland đã tố cáo với cơ quan chức năng về một "bí mật động trời" của người chồng mới cưới, anh Richard Cooper.

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Hình ảnh xinh đẹp đời thường của Mollie Clarke - Ảnh: Internet

Mollie và Richard là một cặp hạnh phúc như biết bao cặp "vợ chồng son" khác. Thời gian đầu kết hôn, cô phát hiện chồng có những biểu hiện bất bình thường. Với linh cảm của một người vợ, cô âm thầm tiếp cận "chứng cứ" đầu tiên khả nghi nhất, chính là chiếc điện thoại của chồng.

"Có một hôm, trước khi ra khỏi nhà, anh ấy để lại điện thoại và bộ sạc nơi bàn bếp, không quên dặn dò tôi không đụng vào đồ của mình. Với sự nghi ngờ đang có sẵn, tôi đã cầm và mở nó lên. Đúng là đã có cài mật khẩu nhưng tôi có thể đoán ra được", Mollie ngậm ngùi nhớ lại.

Thay vì kiểm tra tin nhắn, email của chồng thì Mollie lại vào trực tiếp kho ảnh và video trong điện thoại. Tuy nhiên, dù ít nhiều đã chuẩn bị trước tinh thần nhưng với thứ "kinh khủng" ngoài cả tưởng tượng đập ngay trước mắt, cô gần như ngã quỵ, buông rơi cả điện thoại. Tất cả trong đó đều là hình ảnh và clip quay lén những phụ nữ đi vệ sinh nơi công cộng. Đáng ghê tởm nhất, chính là có cả trẻ em.

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Mollie bên Richard, người chồng mà cô cho là 'ác quỷ' - Ảnh: Internet

Không chút do dự dù bản thân đang sốc, cô bấm số cảnh sát để tố cáo tội trạng của ông chồng. Ngay lập tức, Richard bị triệu tập điều tra. Thế nhưng, anh ta chỉ bị quản chế 2 năm mà không bị truy tố thêm bất cứ tội danh gì.

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Tiệm KFC ở Coleraine, một trong những 'hiện trường' nơi Richard phạm tội - Ảnh: Internet

"Anh ta không khác gì ác quỷ, nhà tù mới là nơi thích hợp cho hắn. Tôi thật đau khổ vì không nhận ra trong ngần ấy năm quen nhau", Mollie bất bình phản ứng. Đến nay, cả hai đã không còn nhìn mặt nhau được nữa. Được biết, trạng thái tinh thần của Mollie cũng bị ảnh hưởng không nhẹ.

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