Hy hữu: 3 chị em ruột không phải sinh đôi nhưng có cùng ngày sinh, sự trùng hợp hiếm có trên thế giới

Thế giới 27/09/2023 13:46

Một điều kỳ diệu đã xảy ra ở một gia đình khi ba chị em gái đều sinh cùng một ngày. Tỷ lệ ba đứa trẻ không sinh đôi có cùng ngày sinh được cho là 1/48 triệu.

Một ngày vốn đã đặc biệt đối với Jeremy và Sauhry Turner đến từ Ocala, Florida (Mỹ) nay lại càng trở nên ý nghĩa hơn khi cặp vợ chồng này vừa chào đón con gái út chào đời vào ngày 3/9/2023. Đây là lần thứ 3 trong 4 năm họ cùng chào đón một bé gái chào đời đúng vào ngày 3 tháng 9.

Chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với tờ Good Morning America, anh Jeremy Turner không giấu được sự xúc động: "Tôi cảm thấy cảm xúc dâng trào, lâng lâng như ở trên chín tầng mây. Tôi có lẽ là ông bố hạnh phúc nhất ở Ocala khi có 3 cô con gái xinh xắn và đáng yêu. Vợ chồng tôi rất sốc và ngạc nhiên khi con gái út cũng chào đời vào ngày 3/9 giống như hai chị gái của bé".

Hy hữu: 3 chị em ruột không phải sinh đôi nhưng có cùng ngày sinh, sự trùng hợp hiếm có trên thế giới - Ảnh 1
Jeremy và Sauhry Turner

Các nhân viên y tế cũng sốc không kém. Anh Jeremy Turner cho biết các bác sĩ đã nói với vợ chồng anh rằng họ chưa bao giờ gặp trường hợp nào trùng hợp như thế này trước đây.

Con gái đầu lòng của Jeremy và Sauhry Turner là Jasmine chào đời vào ngày 3/9/2020. Một năm sau (2021), cặp đôi sinh con gái Jessica vào ngày 3/9/2021. Thành viên mới nhất của gia đình, bé Juliet cũng chào đời vào ngày 3/9/2023.

Hy hữu: 3 chị em ruột không phải sinh đôi nhưng có cùng ngày sinh, sự trùng hợp hiếm có trên thế giới - Ảnh 2
Từ trái sang: Jasmine sinh ngày 3/9/2020; Jessica sinh ngày 3/9/2021 và Juliet sinh ngày 3/9/2023

Trước đó, ngày dự sinh ban đầu của Juliet là ngày 4/9. Tuy nhiên, cô bé được sinh ra sớm hơn một ngày và có cùng ngày sinh nhật với hai chị gái của mình. Ngoài ra, cân nặng và chiều cao khi sinh của ba chị em đều bằng nhau lần lượt là 3,4 kg và 50cm.

Sauhry cũng chia sẻ: “Thật ngạc nhiên khi các con của tôi lần lượt đến thế giới này trong cùng một ngày. Đây sẽ là một ngày vui mà các con gái của tôi có thể chia sẻ với nhau đến hết cuộc đời”. 

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