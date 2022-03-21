Chỉ sau 26 ngày sau khi sinh đứa con đầu lòng, người vợ bất ngờ sinh thêm một cặp sinh đôi

Các bác sĩ không khỏi kinh ngạc trước kết quả siêu âm. Đôi khi những điều bất ngờ xảy ra xung quanh chúng ta. Cũng giống như trường hợp ở Bangladesh, một cô gái tên Arifa Sultana 20 tuổi, đã hạ sinh bé trai đầu tiên khỏe mạnh. Vào khoảng một tháng sau, cô ấy lại vội vã chạy đến bệnh viện và sau đó sinh thêm hai đứa con nữa.

Ảnh minh họa

Sinh ba lần trong một tháng

Điều đương nhiên là lúc đầu các bác sĩ không thể nào tin vào sự thật này. Chưa đầy một tháng sau lần sinh đầu tiên, Arifa đã sinh thêm hai đứa con nữa. Là một đứa con trai và một đứa con gái. Cặp sinh đôi này được sinh bằng phương pháp mổ lấy thai. Đúng 26 ngày sinh đứa con đầu lòng, cô tiếp tục sinh hai đứa con nữa.

May mắn thay, là cả ba đứa trẻ đều được sinh ra một cách khỏe mạnh và Arifa cũng đang rất khoẻ mạnh. Đây thực sự là một tin rất yên tâm khi tất cả mọi người đều có sức khỏe tốt sau sự cố đáng ngạc nhiên. Nhưng làm thế nào điều này có thể xảy ra?

Không có tiền để siêu âm

Cả Arifa và chồng đều xuất thân từ những gia đình nghèo khó. Vì vậy, họ không có khả năng để chi trả cho việc siêu âm khi đang mang thai. Celia, bác sĩ sản phụ khoa của Arifa, cho biết là bệnh viện đại học ở thành phố Kulna nơi đã chăm sóc Arifa trong thời gian sinh cặp sinh đôi rằng "Cô ấy không biết mình đang mang song thai." Và các bác sĩ cũng vậy.

Tuy nhiên, ngay cả sau khi sinh xong, Arifa vẫn tiếp tục bị đau bụng. Đó là chuyện gì? Cặp sinh đôi đã trốn trong tử cung thứ hai. Và sự thật này không bị phát hiện tại thời điểm sinh đứa đầu tiên. Một bác sĩ tỏ ra lo lắng khi nghe điều này. "Tôi thực sự chưa từng thấy điều này trước đây."

Một lần nữa nhắc lại, Arifa và ba đứa trẻ đều đang sống tốt và khoẻ mạnh. Tuy nhiên, Arifa lần đầu tiên làm mẹ, cô đang lo lắng về tình hình tài chính của gia đình.

Chồng cô ấy kiếm được khoảng 6.000 talca (khoảng 62 euro) mỗi tháng. Arifa đã nói như thế này: "Tôi không biết làm thế nào để tôi có thể đảm nhận nhiều trách nhiệm với số tiền ít ỏi như vậy." Tuy nhiên, chồng cô ấy lại có thái độ rất tích cực, và anh ấy nói rằng "Tôi sẽ cố gắng hết sức để làm cho tất cả mọi người gia đình chúng ta hạnh phúc".

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