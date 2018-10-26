‘Hot girl’ nổi tiếng vì có nhiều tình trẻ đi tân trang nhan sắc, kết quả khiến ai nhìn cũng choáng

Thế giới 26/10/2018 17:32

Vì quá chán nản với lớp trang điểm dày và photoshop, người phụ nữ được mệnh danh là “hot girl mặt nhàu” mới đây đã quyết tâm đi trùng tu nhan sắc.

Thời gian gần đây, người phụ nữ chuyển giới tên Sitang Buathong (Thái Lan) nhận được rất nhiều sự chú ý của cư dân mạng nhờ liên tục chia sẻ những bức ảnh cặp kè với trai trẻ khiến nhiều cô gái phải ghen tỵ.

‘Hot girl’ nổi tiếng vì có nhiều tình trẻ đi tân trang nhan sắc, kết quả khiến ai nhìn cũng choáng - Ảnh 1
Người phụ nữ này thường xuyên khoe ảnh cặp kè với trai trẻ - Ảnh: FBNV

Mặc dù sau khi chuyển giới, vóc dáng vẫn thô kệch, gương mặt kém sắc bởi nhiều vết rỗ nhưng Buathong vẫn vô cùng tự tin với nhan sắc của mình khi liên tục khoe những bức ảnh chụp cùng tình trẻ lên trang cá nhân.

‘Hot girl’ nổi tiếng vì có nhiều tình trẻ đi tân trang nhan sắc, kết quả khiến ai nhìn cũng choáng - Ảnh 2
Mặc dù có gương mặt kém sắc nhưng Buathong vẫn rất tự tin về nhan sắc của mình - Ảnh: Facebook nhân vật

Mới đây, người phụ nữ này đã đến spa để trùng tu nhan sắc với hy vọng có thể trở nên trẻ trung, xinh đẹp hơn.

‘Hot girl’ nổi tiếng vì có nhiều tình trẻ đi tân trang nhan sắc, kết quả khiến ai nhìn cũng choáng - Ảnh 3
Thời gian gần đây, Buathong đã đến spa để chăm sóc da nhưng không mang lại hiệu quả như mong đợi - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, đợt điều trị có vẻ không mang lại kết quả như mong đợi. Những vết rỗ trên gương mặt của Buathong không giảm được bao nhiêu.

Mặc dù việc cải thiện làn da không thành công nhưng vốn rất tự tin về bản thân, cô vẫn tiếp tục đăng tải rất nhiều hình ảnh của mình lên trang cá nhân. Được biết hôm nay (26/10) cũng là sinh nhật của “hot girl” này nên trên trang cá nhân của cô có rất nhiều lời chúc mừng từ bạn bè và fan hâm mộ.

‘Hot girl’ nổi tiếng vì có nhiều tình trẻ đi tân trang nhan sắc, kết quả khiến ai nhìn cũng choáng - Ảnh 4
Dù làm đẹp không thành công, cô vẫn vui vẻ đi chơi cùng bạn bè - Ảnh: FBNV

Bên cạnh đó, Buathong còn chia sẻ rất nhiều hình ảnh vui chơi của mình và bạn bè trong ngày sinh nhật.

Phượng ‘Thị Nở’ chia sẻ hình ảnh gương mặt biến dạng sau hơn một năm phẫu thuật khiến dư luận xôn xao

Phượng ‘Thị Nở’ chia sẻ hình ảnh gương mặt biến dạng sau hơn một năm phẫu thuật khiến dư luận xôn xao

Mới đây, hình ảnh Phượng “Thị Nở” với gương mặt bị biến dạng được chính cô chia sẻ trên trang cá nhân khiến nhiều người vô cùng lo lắng.

Xem thêm
Từ khóa:   nóng trên mạng xã hội máy bay bà già câu chuyện gây bão phụ nữ chuyển giới

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 10 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 28 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Rộ tin Đàm Tùng Vận nhận cát xê gần gấp đôi Lưu Học Nghĩa ở 'Lan Hương Như Cố'

Rộ tin Đàm Tùng Vận nhận cát xê gần gấp đôi Lưu Học Nghĩa ở 'Lan Hương Như Cố'

Sao quốc tế 57 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi vô tình thấy lại nhân tình cũ của chồng và khung cảnh trớ trêu phía sau

Nỗi lòng người vợ khi vô tình thấy lại nhân tình cũ của chồng và khung cảnh trớ trêu phía sau

Tâm sự Eva 57 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Sau ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích