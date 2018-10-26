‘Hot girl’ nổi tiếng vì có nhiều tình trẻ đi tân trang nhan sắc, kết quả khiến ai nhìn cũng choáng

Vì quá chán nản với lớp trang điểm dày và photoshop, người phụ nữ được mệnh danh là “hot girl mặt nhàu” mới đây đã quyết tâm đi trùng tu nhan sắc.

Thời gian gần đây, người phụ nữ chuyển giới tên Sitang Buathong (Thái Lan) nhận được rất nhiều sự chú ý của cư dân mạng nhờ liên tục chia sẻ những bức ảnh cặp kè với trai trẻ khiến nhiều cô gái phải ghen tỵ. Người phụ nữ này thường xuyên khoe ảnh cặp kè với trai trẻ - Ảnh: FBNV Mặc dù sau khi chuyển giới, vóc dáng vẫn thô kệch, gương mặt kém sắc bởi nhiều vết rỗ nhưng Buathong vẫn vô cùng tự tin với nhan sắc của mình khi liên tục khoe những bức ảnh chụp cùng tình trẻ lên trang cá nhân.

Mặc dù có gương mặt kém sắc nhưng Buathong vẫn rất tự tin về nhan sắc của mình - Ảnh: Facebook nhân vật Mới đây, người phụ nữ này đã đến spa để trùng tu nhan sắc với hy vọng có thể trở nên trẻ trung, xinh đẹp hơn. Thời gian gần đây, Buathong đã đến spa để chăm sóc da nhưng không mang lại hiệu quả như mong đợi - Ảnh: Internet Tuy nhiên, đợt điều trị có vẻ không mang lại kết quả như mong đợi. Những vết rỗ trên gương mặt của Buathong không giảm được bao nhiêu.

Mặc dù việc cải thiện làn da không thành công nhưng vốn rất tự tin về bản thân, cô vẫn tiếp tục đăng tải rất nhiều hình ảnh của mình lên trang cá nhân. Được biết hôm nay (26/10) cũng là sinh nhật của “hot girl” này nên trên trang cá nhân của cô có rất nhiều lời chúc mừng từ bạn bè và fan hâm mộ. Dù làm đẹp không thành công, cô vẫn vui vẻ đi chơi cùng bạn bè - Ảnh: FBNV Bên cạnh đó, Buathong còn chia sẻ rất nhiều hình ảnh vui chơi của mình và bạn bè trong ngày sinh nhật.

Phượng ‘Thị Nở’ chia sẻ hình ảnh gương mặt biến dạng sau hơn một năm phẫu thuật khiến dư luận xôn xao Mới đây, hình ảnh Phượng “Thị Nở” với gương mặt bị biến dạng được chính cô chia sẻ trên trang cá nhân khiến nhiều người vô cùng lo lắng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hot-girl-noi-tieng-vi-co-nhieu-tinh-tre-di-tan-trang-nhan-sac-ket-qua-khien-ai-nhin-cung-choang-301826.html