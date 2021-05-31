Sau đó, khi tinh thần ổn định hơn, người phụ nữ mới cho biết cô bị chồng bạo hành nên phải tìm mọi cách để trốn thoát người chồng vũ phu và nhờ sự giúp đỡ của mọi người. Cô cầu xin chủ tiệm giúp đỡ gọi báo cảnh sát, rồi lại nhanh chóng chạy về nhà vì lo sợ người chồng trong cơn thịnh nộ sẽ gây hại đến cô con gái còn đang ở trong nhà.

Khoảng 4:20 phút sáng ngày 15/5/2019, tại một làng ở Phú Điền, thành phố Thâm Quyến, Quảng Đông, Trung Quốc, một người phụ nữ hoảng loạn chạy xông vào cửa hàng tiện lợi phục vụ 24/24 kêu cứu trong tình trạng người khỏa thân đầy máu me. Ngay sau đó, chủ cửa hàng liền lấy quần áo cho người phụ nữ này mặc, giúp cô thoát khỏi sự khiếm nhã và xấu hổ. Một nhân viên khác ra lau sạch vết máu trên sàn.

Sau khi nhận được lời báo từ người dân, cảnh sát địa phương đã nhanh chóng tìm đến nhà và khống chế người chồng bạo lực, giải cứu bé gái vẫn còn đang trong phòng.

Theo lời kể của người phụ nữ này, chồng cô ấy đã thường xuyên thực hiện hành vi bạo lực gia đình , thậm chí còn ra tay với chính con gái ruột khiến mỗi ngày trong gia đình cô vô cùng sợ hãi như địa ngục.

Luật hình sự Trung Quốc quy định “cố ý gây thương tích thân thể người khác, phạt tù có thời hạn, tạm giữ hoặc quản chế có thời hạn 3 năm”, tội gây thương tích nặng nề có thể còn phạt nghiêm trọng hơn. Vì thế, người chồng vũ phu này chắc chắn sẽ phải trả giá cho những hành vi của mình.

Một bản báo cáo của Nhật báo Nhân dân đưa tin ngày 25/11/2020 về “Ngày Quốc gia phòng chống xâm hại phụ nữ” đã trích dẫn con số khiến cả công chúng đau lòng. Trong 270 gia đình trên toàn Trung Quốc, có 30% phụ nữ đã lập gia đình bị bạo hành và bình quân cứ mỗi 7,4 giây có một người phụ nữ bị chồng đánh. Mỗi năm cả nước có 157.000 phụ nữ tự sát, trong đó có 60% phụ nữ tự sát vì bạo lực gia đình. Số phụ nữ chết vì bạo hành gia đình chiếm hơn 40%.

Ngoài ra, một số liệu khác cũng khiến người đọc “nhói tim”: Khi đối mặt với chồng vũ phu, những người phụ nữ này chỉ báo cảnh sát sau khi đã phải chịu ngược đãi quá 35 lần.

Những con số 'biết nói' về nạn bạo lực gia đình thật khiến người ta đau lòng - Ảnh: Internet

Trong khi đó, tại Việt Nam, báo cáo Điều tra quốc gia về bạo lực đối với phụ nữ Việt Nam năm 2019 cho thấy, cứ có 3 phụ nữ thì có gần 2 phụ nữ bị một hoặc hơn một hình thức bạo lực thể xác, tình dục, tinh thần và bạo lực kinh tế cũng như kiểm soát hành vi do chồng gây ra trong cuộc đời.

Ở Việt Nam, phụ nữ bị chồng bạo lực nhiều hơn so với việc bị người khác bạo hành. Việc bạo hành đối với phụ nữ vẫn bị che giấu và một nửa số đó âm thầm chịu đựng mà không lên tiếng với bất kì ai. 90,4% phụ nữ chịu cảnh bạo lực gia đình không tìm kiếm bất kì sự hỗ trợ nào từ cơ quan chính quyền.

Ngoài ra, trẻ em cũng là nạn nhân của bạo lực gia đình. Trong số những người phụ nữ bị chồng bạo hành, 61,4% trong số đó cho biết con cái họ có trực tiếp chứng kiến hoặc nghe thấy. Những đứa trẻ này ít nhiều cũng bị ảnh hưởng đến tâm lí, hành vi và sự phát triển sau này.

Để thoát khỏi cảnh địa ngục, đầu tiên người phụ nữ phải tự mình 'đứng lên' - Ảnh: Internet

Để chấm dứt tình trạng bạo lực gia đình, khi gặp phải bạo hành, các nạn nhân đừng quá sợ hãi mà hãy lập tức báo cảnh sát, đến bệnh viện kiểm tra và lưu lại các ghi chép nhập viện. Người phụ nữ cũng có thể kiên quyết ly hôn đối với người bạn đời có hành vi bạo lực gia đình nhiều lần. Bảo vệ tổ ấm không phải là cái cớ để phụ nữ tiếp tục khoan dung, nhẫn nhịn để rồi tình trạng bạo lực gia đình ngày càng tồi tệ.