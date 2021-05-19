Ngoài ra, một số trang thông tin gần đây còn cho rằng, thần đồng nhí này còn có tiên đoán về thảm họa trong năm 2021 sẽ xảy ra trong vài tháng tới. Theo tiên đoán của "thần đồng" Abhigya, sao Mộc sẽ tiến tới cung Ma Kết vào ngày 28/6 tới đây. Đến tháng 9/2021, sao Mộc sẽ hoàn toàn di chuyển vào cung Ma Kết. Vào thời điểm đó, đại dịch Covid-19 sẽ bước vào giai đoạn tồi tệ. Phải đến tháng 11/2021, tình hình dịch bệnh mới có tín hiệu khả quan.

Được mệnh danh là " thần đồng " tiên tri Ấn Độ , Abhigya Anand nổi tiếng với nhiều video nói về các dự đoán về tương lai của nhân loại. Vào cuối tháng 12/2020, “nhà tiên tri trẻ tuổi nhất thế giới" đã khiến dư luận quan tâm khi có dự đoán chính xác về dịch Covid-19 đã và đang khiến cuộc sống của mọi người bị đảo lộn.

Có thể thấy những lời tiên tri về đại dịch Covid-19 cho đến thời điểm hiện tại là đúng. Tuy nhiên, liệu thần đồng nhí có thực sự dự báo trước được tương lai chính xác hay không? Trên thực tế, hãng thông tấn Efe của Tây Ban Nha đã kiểm tra lại một số video của Abhigya Anand từ năm ngoái đến năm nay và phát hiện, những dự đoán này không chính xác như mọi người thổi phồng khi hầu hết những dự đoán đều không chính xác.

"Thần đồng" tiên tri Ấn Độ Abhigya nhận định dù hiện nay đã có một số biện pháp điều trị cho bệnh nhân mắc Covid-19 nhưng vẫn chưa đạt hiệu quả để đẩy lùi dịch bệnh này. Abhigya chỉ ra nguyên nhân của sự việc này là vì con người đã tác động quá lớn vào thiên nhiên nên để lại những hậu quả cực kỳ nghiêm trọng.

Vào tháng 8/2019, Anand đã đăng tải một video trên kênh Youtube và bắt đầu dự đoán về tương lai. Trong đoạn video này, thần đồng nhí tuyên bố rằng từ tháng 11/2019 đến tháng 4/2020, một loại dịch bệnh sẽ lây lan trên toàn cầu, nếu như không lây lan toàn cầu thì nó sẽ bùng phát ở Ấn Độ.

Hãng thông tấn Efe chỉ ra rằng, đoạn video của Anand thực sự dựa trên những tiên đoán về tình hình quốc tế, và chỉ đề cập đến căn bệnh sẽ lây lan trong một lần và không hề đưa ra bất kỳ lời giải thích nào về căn bệnh này. Sau đó, nhóm phóng viên của Efe ở New Delhi đã phát hiện ra rằng trong video tiên tri phiên bản tiếng Ấn Độ, Anand không hề đề cập về bệnh nào cả.

Abhigya từng dự đoán đại dịch Covid-19 sẽ đạt đến đỉnh điểm vào ngày 31/3/2020 và sẽ kết thúc vào ngày 29/5/2020. Thế nhưng, hơn 1 năm đã trôi qua, thế giới đang căng mình đối phó với đại dịch nguy hiểm này.

Với những dự đoán về tình hình quốc tế trong video này đều không chính xác. Trong video, Anand từng tiên đoán rằng có 99% xác suất xảy ra hai cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran, Ấn Độ và Pakistan trong khoảng thời gian này và thế giới sẽ sụp đổ do thảm họa, cuối cùng dẫn đến chiến tranh Thế giới thứ 3. Cậu cũng tiên đoán rằng, chiến tranh xảy ra sẽ khiến giá dầu tăng cao.

Trên thực tế, trước tháng 4/2020, Mỹ và Iran đúng là có xảy ra xung đột gay gắt và mối quan hệ rơi vào mức đóng băng, nhưng không có chiến tranh nổ ra. Ngoài ra cũng chẳng có chiến tranh giữa Ấn Độ và Pakistan, và đương nhiên là không có chiến tranh Thế giới thứ 3 như Anand tiên đoán.

Chính vì vậy, nhiều người cho rằng, những lời tiên đoán của "thần đồng" tiên tri Ấn Độ luôn mơ hồ và khó có khả năng trở thành sự thật.

Dù được quan tâm chú ý nhiều nhưng các dự đoán về tương lai thế giới của 'thần đồng' này hầu hết đều không chính xác - Ảnh: Internet

Được biết, Anand có bằng tốt nghiệp Đại học về vi sinh vật Ayurveda đạt điểm xuất sắc. Ngoài ra, khi Anand mới chỉ 8 tuổi đã có thể đọc 300 trang của Bhagavad Gita (một văn bản cổ bằng tiếng Phạn) và bắt đầu theo học chiêm tinh từ năm 10 tuổi. Tuy nhiên, một phương tiện truyền thông Bangladesh có tên là Weeklylitz nói rằng, có bằng chứng cho thấy bố mẹ cậu bé đã trả tiền để đăng những bài báo này.