"Hẹn hò thì ĐƯỢC, kết hôn thì KHÔNG"... Một tiếp viên hàng không lo lắng sợ mình không cưới được chồng

Thế giới 31/03/2023 16:57

Một nữ tiếp viên mơ ước được kết hôn nhưng có cảm giác không an toàn vì công việc của cô luôn bị đối phương e ngại khi tiến đến hôn nhân.

Tôi luôn tự hào mình là hình mẫu cô dâu lý tưởng, nhưng tôi cảm thấy mình rơi vào khủng hoảng vì xã hội dường như đã thay đổi.

Gần đây, một bài đăng đáng suy ngẫm có tiêu đề "Kết hôn với tiếp viên hàng không thì sao?" được chia sẻ trên mạng xã hội. 

'Hẹn hò thì ĐƯỢC, kết hôn thì KHÔNG'... Một tiếp viên hàng không lo lắng sợ mình không cưới được chồng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nữ tiếp viên A, tác giả bài viết tự giới thiệu: “Tôi là tiếp viên có 4 năm kinh nghiệm bay”. 

Trước đây, nữ tiếp viên A chỉ hẹn hò một cách thoải mái, nhưng những ngày này, cô gặp được một người đàn ông tử tế và bắt đầu nghĩ đến chuyện kết hôn.

Cô bày tỏ: "Tôi nghĩ mình là hình mẫu cô dây lý tưởng có điều kiện tốt thứ hai sau bác sĩ và thẩm phán, nhưng tôi đã nghe một câu chuyện gây sốc về việc chỉ hẹn hò”.

Tiếp đó, cô hỏi: "Nếu nhìn vào những người bạn cùng trường của mình, có rất nhiều bạn học không đạt được nhiều bằng tôi. Nhưng tại sao tôi không phải là cô dâu ‘hạng nhất’ phù hợp trong thị trường hôn nhân?”

'Hẹn hò thì ĐƯỢC, kết hôn thì KHÔNG'... Một tiếp viên hàng không lo lắng sợ mình không cưới được chồng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trước những lo lắng của cô A, câu chuyện của một tiếp viên hàng không khác là cô B cũng đang thu hút sự chú ý.

Theo câu chuyện, một người đàn ông theo mai mối hài lòng khi xem ảnh của cô B và dự định đi xem mắt nhưng đã từ chối vì biết công việc của cô B ta là tiếp viên hàng không.

Cô B tức giận nói: "Anh có tỉnh táo không đấy? Anh không dám hẹn hò với tiếp viên hàng không. Một người đàn ông mà ghét tiếp viên hàng thì thật không còn gì để nói". 

'Hẹn hò thì ĐƯỢC, kết hôn thì KHÔNG'... Một tiếp viên hàng không lo lắng sợ mình không cưới được chồng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Một cư dân mạng đã để lại bình luận: “Hẹn hò thì được, kết hôn thì không, đây là thực tế”, nhận được sự đồng cảm của nhiều người và nổi lên như một bình luận hay nhất.

Một cư dân mạng khác trả lời: "Đàn ông ngày nay rất thông minh" và “Thật tốt nếu đẹp, nhưng tiếp viên hàng không là một điểm trừ về mặt nghề nghiệp. Nếu có ngoại hình tương tự thì một nhân viên văn phòng bình thường sẽ tốt hơn”.

Nhưng không phải ai cũng nhìn câu chuyện này dưới góc độ tiêu cực. Một số người đưa ra ý kiến ​​trái chiều cho rằng: "Chuyện này chỉ có trên mạng thôi, nhìn chung các tiếp viên hàng không đều rất giỏi trong hôn nhân”

Theo Insight

Ly hôn 3 năm chàng trai hối hận muốn tái hôn với vợ cũ và “màn trả thù” khiến chồng cũ bủn rủn tay chân của cô dâu

Ly hôn 3 năm chàng trai hối hận muốn tái hôn với vợ cũ và “màn trả thù” khiến chồng cũ bủn rủn tay chân của cô dâu

Hối hận sau 3 năm ly hôn, chàng trai biết vợ cũ vẫn chưa kết hôn nên đã đề nghị được tái hôn nhưng không ngờ điều kiện cô dâu đưa ra khiến anh phải nhập viện.

Xem thêm
Từ khóa:   tiếp viên hàng không hẹn hò với tiếp viên hàng không góc khuất tiếp viên hàng không

TIN MỚI NHẤT

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (27/9-28/9), Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (27/9-28/9), Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Hậu trường 1 giờ 28 phút trước
Trong 5 ngày cuối cùng của tháng 9/2026, 3 con giáp giàu sang bất chấp, cuộc sống thăng hoa vượt bậc, kiếm chục tỷ dễ dàng không tốn sức

Trong 5 ngày cuối cùng của tháng 9/2026, 3 con giáp giàu sang bất chấp, cuộc sống thăng hoa vượt bậc, kiếm chục tỷ dễ dàng không tốn sức

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Sao quốc tế 1 giờ 56 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/9/2026), Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/9/2026), Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Danh tính người phụ nữ bị sét đánh nguy kịch khi đang lái xe máy

Danh tính người phụ nữ bị sét đánh nguy kịch khi đang lái xe máy

Đời sống 2 giờ 40 phút trước
Trúng số độc đắc trong 2 tuần tới, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, hào quang chiếu rọi, vận khí tốt tươi, cuộc đời êm ấm

Trúng số độc đắc trong 2 tuần tới, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, hào quang chiếu rọi, vận khí tốt tươi, cuộc đời êm ấm

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích