"Hẹn hò thì ĐƯỢC, kết hôn thì KHÔNG"... Một tiếp viên hàng không lo lắng sợ mình không cưới được chồng

Gần đây, một bài đăng đáng suy ngẫm có tiêu đề "Kết hôn với tiếp viên hàng không thì sao?" được chia sẻ trên mạng xã hội.

Tôi luôn tự hào mình là hình mẫu cô dâu lý tưởng, nhưng tôi cảm thấy mình rơi vào khủng hoảng vì xã hội dường như đã thay đổi.

Trước đây, nữ tiếp viên A chỉ hẹn hò một cách thoải mái, nhưng những ngày này, cô gặp được một người đàn ông tử tế và bắt đầu nghĩ đến chuyện kết hôn.

Cô bày tỏ: "Tôi nghĩ mình là hình mẫu cô dây lý tưởng có điều kiện tốt thứ hai sau bác sĩ và thẩm phán, nhưng tôi đã nghe một câu chuyện gây sốc về việc chỉ hẹn hò”.

Tiếp đó, cô hỏi: "Nếu nhìn vào những người bạn cùng trường của mình, có rất nhiều bạn học không đạt được nhiều bằng tôi. Nhưng tại sao tôi không phải là cô dâu ‘hạng nhất’ phù hợp trong thị trường hôn nhân?”

Ảnh minh họa: Internet

Trước những lo lắng của cô A, câu chuyện của một tiếp viên hàng không khác là cô B cũng đang thu hút sự chú ý.

Theo câu chuyện, một người đàn ông theo mai mối hài lòng khi xem ảnh của cô B và dự định đi xem mắt nhưng đã từ chối vì biết công việc của cô B ta là tiếp viên hàng không.

Cô B tức giận nói: "Anh có tỉnh táo không đấy? Anh không dám hẹn hò với tiếp viên hàng không. Một người đàn ông mà ghét tiếp viên hàng thì thật không còn gì để nói".

Ảnh minh họa: Internet

Một cư dân mạng đã để lại bình luận: “Hẹn hò thì được, kết hôn thì không, đây là thực tế”, nhận được sự đồng cảm của nhiều người và nổi lên như một bình luận hay nhất.

Một cư dân mạng khác trả lời: "Đàn ông ngày nay rất thông minh" và “Thật tốt nếu đẹp, nhưng tiếp viên hàng không là một điểm trừ về mặt nghề nghiệp. Nếu có ngoại hình tương tự thì một nhân viên văn phòng bình thường sẽ tốt hơn”.

Nhưng không phải ai cũng nhìn câu chuyện này dưới góc độ tiêu cực. Một số người đưa ra ý kiến ​​trái chiều cho rằng: "Chuyện này chỉ có trên mạng thôi, nhìn chung các tiếp viên hàng không đều rất giỏi trong hôn nhân”

Theo Insight