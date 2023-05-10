Hành khách bị gãy 3 chiếc răng khi ăn suất ăn trên máy bay

Ngày 9/5, vị khách này đã đăng một bài viết trên Naver Cafe, một mạng xã hội ở Hàn Quốc. Hành khách cho biết mình được chẩn đoán bị “gãy xương dọc”, trong đó hai chiếc răng bị nứt dọc bởi một vật lạ từ bibimbap, và “tổn thương men răng”.

Theo thông tin từ ngành hàng không vào ngày 10/5, một hành khách bị hư 3 chiếc răng khi ăn món bibimbap (cơm trộn Hàn Quốc) được phục vụ như một suất ăn trên máy bay, chuyến bay có số hiệu OZ231 của hãng hàng không Asiana Airlines đi từ Honolulu (Hawaii) đến Incheon (Hàn Quốc) vào ngày 16/4.

Hành khách cho biết: “Tôi thậm chí còn không nhìn theo thói quen, tôi chỉ chụp ảnh món ăn và trộn nó lên, nhưng lúc ăn, tôi nghe thấy tiếng răng rắc từ miệng và giật mình nhổ ra, phát hiện có những mảnh vỡ lạ trong món ăn".

Nếu nhìn vào những bức ảnh được hành khách này chia sẻ, có thể thấy có một vật lạ trên giá đỗ trong số các thành phần của bibimbap. Được biết, món bibimbap do một nhà sản xuất suất ăn trên máy bay địa phương ở Hawaii sản xuất và cung cấp cho Asiana Airlines.

Lúc ăn, hành khách nghe thấy tiếng răng rắc từ miệng và giật mình nhổ ra, phát hiện có những mảnh vỡ lạ trong món ăn - Ảnh: Naver Cafe

Hành khách ngay lập tức phản hồi với Asiana Airlines, nhưng hãng hàng không này được cho là chỉ có thể bồi thường chi phí y tế phát sinh trong tháng 4 và tháng 5 và không bồi thường cho những điều trị sau khoảng thời gian đó.

"Răng tôi không được phục hồi như ban đầu, có khả năng hư tổn thêm nên nha khoa nói có thể đi cấy ghép implant sau khi điều trị tủy hoặc nhổ răng. Vậy thì bất công quá, tôi đã bị gãy răng sau khi ăn suất ăn trên máy bay cơ mà", hành khách nói.

Asiana Airlines cho biết: “Chúng tôi đang thảo luận về việc bồi thường với khách hàng. Chúng tôi sẽ có chính sách bồi thường toàn bộ chi phí điều trị nha khoa ngay lập tức nhưng rất khó bồi thường cho các chi phí điều trị bổ sung có thể xảy ra trong tương lai do khách hàng yêu cầu vì khó chứng minh được nguyên nhân. Chúng tôi đang tiến hành cuộc điều tra của riêng mình về hoàn cảnh phát hiện ra vật thể lạ".