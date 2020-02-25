Hàn Quốc thêm 60 ca nhiễm Covid-19, số ca nhiễm bệnh tại Trung Quốc lên đến 77.658 người

Thế giới 25/02/2020 10:07

Theo thông tin mới nhất, Hàn Quốc đã có thêm 60 trường hợp mới mắc Covid-19. Trong khi đó, Trung Quốc có thêm 508 bệnh nhân mới.

Sáng nay (25/2), Hàn Quốc công bố thêm 60 ca nhiễm mới Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm bệnh của nước này lên 893. Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC), trong số các bệnh nhân mới, có 16 trường hợp đến từ thành phố Daegu, 33 bệnh nhân khác đến từ Gyeongsang.

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Sáng nay, Hàn Quốc xác nhận thêm 60 ca dương tính với Covid-19 - Ảnh: Straitstimes

Hàn Quốc hiện đang được xem là “ổ dịch” thứ 2 sau Vũ Hán (Trung Quốc). Theo Daily Mail, chỉ trong vòng 1 tuần, số bệnh nhân nhiễm virus Corona tại Hàn Quốc đã tăng gấp 15 lần so với ngày đầu tiên. Trong số các trường hợp phát hiện nhiễm Covid-19 tại Hàn Quốc, một quan chức y tế thành phố Daegu đã dương tính với Covid-19. Sau đó, ông ta xác nhận bản thân đã gia nhập giáo phái Shincheonji (Tân Thiên Địa). Ngay sau khi tin tức này được công bố, 50 chuyên viên y tế làm việc với vị quan chức này đã phải tự cách ly tại nhà. 

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Trung Quốc có thêm 508 trường hợp nhiễm mới và thêm 71 trường hợp tử vong - Ảnh: Daily Mail

Trong một diễn biến khác, Trung Quốc công bố thêm 508 ca mới và thêm 71 ca tử vong. Hiện tổng số bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại Trung Quốc đã lên đến 77.658 và có 2.663 người tử vong. 

Cũng trong sáng nay, Italy đã ghi nhận 229 người mắc virus Corona chủng mới và 7 người tử vong. Chính phủ các nước châu Âu và Trung Đông cũng đang ráo riết tiến hành các biện pháp phòng dịch để hạn chế dịch Covid-19 lây lan.

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Từ khóa:   Hàn Quốc diễn biến dịch Covid-19 virus corona

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