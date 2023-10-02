Hai cha con chụp ảnh kỷ niệm lần đầu tiên trong buồng lái, 30 năm sau họ cùng là cơ trưởng và cơ phó trên chuyến bay

Thế giới 02/10/2023 14:15

Cách đây rất lâu, có một cậu bé ngồi trong buồng lái của một chiếc máy bay và nhìn người cha phi công của mình, khoảng 30 năm sau, cậu đã trở thành phi công và thực hiện chuyến bay cuối cùng cùng cha mình. 

CNN giới thiệu câu chuyện đầy cảm hứng của hai cha con Ruben Flowers Jr., phi công của hãng hàng không Southwest Airlines.

Cách đây rất lâu, có một cậu bé ngồi trong buồng lái của một chiếc máy bay và nhìn người cha phi công của mình, khoảng 30 năm sau, cậu trở thành phi công và thực hiện chuyến bay cuối cùng cùng cha mình.                           

Hai cha con chụp ảnh kỷ niệm lần đầu tiên trong buồng lái, 30 năm sau họ cùng là cơ trưởng và cơ phó trên chuyến bay - Ảnh 1
Ông Ruben Flowers Jr. và con trai Ruben Flowers III trong buồng lái một máy bay vào năm 1994

Người cha đó có tên Ruben Flowers Jr., là phi công của một hãng hàng không. Tuy nhiên, ông đã nghỉ hưu sau chuyến bay cuối cùng vào tháng 3/2023, còn người con trai hiện đang nối bước cha và cũng là phi công của một hãng hàng không.      

Bức ảnh cảm động về hạnh phúc của hai cha con được cậu con trai vô tình phát hiện khi về thăm nhà bà hồi tháng 1/2023. Khi đang xem album ảnh, một bức ảnh từ lâu đã bị lãng quên đột nhiên xuất hiện. Bức ảnh này được chụp trong buồng lái của một chiếc máy bay vào năm 1994 cho thấy người con trai đang nhìn cha mình một cách âu yếm cùng sự ngưỡng mộ. 

Hai cha con chụp ảnh kỷ niệm lần đầu tiên trong buồng lái, 30 năm sau họ cùng là cơ trưởng và cơ phó trên chuyến bay - Ảnh 2
Ông Ruben Flowers Jr. và con trai Ruben Flowers III trên một chuyến bay hồi tháng 3/2023

Anh Ruben Flowers III chia sẻ: "Tôi đã hoàn toàn quên mất rằng bức ảnh này thậm chí còn tồn tại" và nhớ lại: "Khi nghĩ về nó, tôi rất thích đến sân bay, trung tâm đào tạo phi công và trải nghiệm mô phỏng từ khi còn nhỏ. Tôi rất tự hào vì bố tôi là một phi công và tôi nghĩ điều này đã ảnh hưởng rất lớn đến việc tôi đi theo con đường tương tự”.

Sau đó, ông Ruben Flowers Jr. và con trai Ruben Flowers III đã cùng nhau tái hiện lại hình ảnh trong bức ảnh cách đây 29 năm. Tháng 3/2023, ông Ruben Flowers là cơ trưởng đã cùng con trai Ruben Flowers III là cơ phó thực hiện chuyến bay cuối cùng trước khi ông nghỉ hưu. 

Hai cha con chụp ảnh kỷ niệm lần đầu tiên trong buồng lái, 30 năm sau họ cùng là cơ trưởng và cơ phó trên chuyến bay - Ảnh 3
Ông Ruben Flowers Jr. và con trai Ruben Flowers III

Anh Ruben Flowers III cũng cho biết: “Chuyến bay vừa qua cùng cha như một giấc mơ trở thành hiện thực. Tôi cũng thường được các phi công khác kể rằng họ đã học được nhiều điều từ cha mình. Điều này thúc đẩy tôi trở thành một người tốt hơn và một phi công giỏi hơn mỗi ngày".

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