Giấu chồng đi làm đẹp trước Tết, người phụ nữ tử vong thương tâm

Thế giới 30/01/2019 10:27

Để cải thiện vóc dáng, người phụ nữ trẻ quyết định lén chồng đi nâng ngực. Tuy nhiên khi ca phẫu thuật đang diễn ra thì cô đột nhiên có dấu hiệu suy hô hấp, hôn mê sâu và tử vong hai ngày sau đó.

Với hy vọng trở nên xinh đẹp hơn, nhiều chị em chọn cách phẫu thuật thẩm mỹ. Tuy nhiên, có không ít trường hợp gặp phải biến chứng, thậm chí nguy hiểm tính mạng. Mới đây, trường hợp một phụ nữ tử vong trong quá trình phẫu thuật nâng ngực bằng mỡ tự thân đã gây xôn xao dư luận những ngày giáp Tết.

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Người phụ nữ 32 tuổi tử vong khi nâng ngực bằng mỡ tự thân - Ảnh: Internet

Chị L. (32 tuổi) sau khi đến tư vấn tại một bệnh viện thẩm mỹ đã chọn phương pháp nâng ngực từ mỡ tự thân hút từ đùi.

Ca phẫu thuật diễn ra vào ngày 18/1 vừa qua. Tuy nhiên, trong lúc tiến hành phẫu thuật, chị L. bất ngờ có dấu hiệu suy hô hấp, sốc phản vệ và hôn mê sâu.

Mặc dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng tình hình sức khỏe của nạn nhân không cải thiện và tử vong vào ngày 20/1.

Sau khi nạn nhân qua đời, chính quyền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) đã nhanh chóng vào cuộc điều tra. Theo hồ sơ bệnh án được công bố, vào ngày 18/1, nạn nhân được gây mê cục bộ bằng Metoprolidine, Propofol. Đến khoảng 12 giờ nạn nhân rơi vào tình trạng hôn mê. Hai giờ sau đó, chị L. có dấu hiệu tụt huyết áp, tim ngừng đập và suy hô hấp.

Thấy vậy, các bác sĩ tại bệnh viện thẩm mỹ ngay lập tức đã tiến hành hồi sức cấp cứu tim phổi cho nạn nhân nhưng không thành công. Khi bệnh tình bắt đầu trở nặng thì nhân viên bệnh viện mới đưa chị đến bệnh viện Y học cổ truyền Liễu Châu cấp cứu. Tuy nhiên chỉ 2 ngày sau đó nạn nhân đã tử vong.

Tại đây, các bác sĩ cho biết nguyên nhân khiến nạn nhân tử vong là do bị thuyên tắc mỡ và chảy máu. Theo đó, trong quá trình phẫu thuật, mỡ tự thân được đưa vào người chị L. khiến mạch máu bị tắc nghẽn, động mạch phổi cũng bị nghẽn dẫn đến suy hô hấp và tử vong.

Sau tai nạn, bệnh viện thẩm mỹ đã bồi thường cho gia đình nạn nhân 740 USD (khoảng 18 triệu đồng) để trả tiền cấp cứu. Tuy nhiên, gia đình nạn nhân không đồng ý với cách giải quyết trên và gửi đơn kiện đến các cơ quan chức năng.

Giấu chồng đi làm đẹp trước Tết, người phụ nữ tử vong thương tâm - Ảnh 2
'Dao kéo' có thể giúp chị em đẹp lên nhanh chóng nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro - Ảnh minh họa: Internet

Được biết gia đình không hề biết gì về việc chị L. đi phẫu thuật thẩm mỹ. Chỉ đến khi bệnh viện gọi thông báo việc chị L. nguy kịch trong phòng cấp cứu và tìm thấy hóa đơn thẩm mỹ 70 triệu đồng trong túi xách thì gia đình mới hay biết.

Đây là một bài học đắt giá dành cho chị em khi muốn làm đẹp bằng phẫu thuật thẩm mỹ, đặc biệt trong dịp Tết. Trước khi quyết định làm đẹp, cần tìm hiểu kỹ về các rủi ro đi kèm và chọn lựa những bệnh viện, cơ sở uy tín. 

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