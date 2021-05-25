Giải mã vụ 21 tuyển thủ Trung Quốc chết thảm trên 'đường đua 1 chiều đến hố tử thần': Thể lực càng sung mãn càng khó thoát nạn?

Thế giới 25/05/2021 13:24

Nhiều ngày qua, các phương tiện truyền thông liên tục đưa tin về cái chết thảm khốc của 21 tuyển thủ, trong đó có những nhà vô địch của môn chạy đường dài Trung Quốc. Nguyên nhân dẫn đến sự việc đau lòng ấy là do sai sót trong công tác dự báo thời tiết.

Theo thông tin từ hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc cho biết, vào trước ngày diễn ra trận đấu, Cục Khí tượng tỉnh Cam Túc có đề cập trong bản tin thời tiết quan trọng phát ngày 21/5 rằng: "Vào ngày 21-22/5, tỉnh Cam Túc có gió mạnh và giông, nhiệt độ giảm và có mưa", đồng thời lưu ý người dân: "Chú ý đề phòng mưa lớn, mưa đá, sét, gió giật mạnh".

Tuy nhiên, vào ngày giải chạy ultra trail ở địa phương được diễn ra thì xuất hiện khối không khí lạnh xâm nhập khiến cơ thể của vận động viên bị hạ thân nhiệt một cách đột ngột và gây ra ảo giác. Đấy chính là nguyên nhân chính dẫn đến cái chết thảm thương của 21 tuyển thủ Trung Quốc.

Ngay cả bản thân Lương Cảnh - người đã chinh phục hàng trăm cuộc thi lớn nhỏ, với thể lực cường tráng và kinh nghiệm nhiều năm, vẫn không tránh khỏi kết cục đau xót. Theo lời kể của vận động viên trực tiếp phát hiện và tham gia cứu hộ cho biết, Lương Cảnh chết vì rét sau khi bị ngã trên đường đua.

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Ngay cả bản thân Lương Cảnh - người đã chinh phục hàng trăm cuộc thi lớn nhỏ, với thể lực cường tráng và kinh nghiệm nhiều năm, vẫn không tránh khỏi kết cục đau xót - Ảnh: Internet

Nguyên nhân khách quan dẫn đến cái chết thương tâm của các tuyển thủ

Thời tiết cực đoan khiến hầu hết các vận động viên đều phải quay đầu trước khi đến được CP3. Đây là con đường dốc đứng, đi lên đã khó, đi xuống lại càng khó. Khi cơ thể bị hạ thân nhiệt sẽ phát sinh ảo giác. Các vận động viên nghĩ mình vẫn đi đúng đường, trong khi đó lại bước chệch đường, và rơi xuống vực.

Sáng ngày 23/5 - sau khi thảm họa xảy ra, nhiều bằng chứng cho thấy Cục Khí tượng huyện Cảnh Thái đã "sai sót chết người" trong việc cung cấp thông tin thời tiết cho trận đấu. Theo đó, đơn vị này đã gửi thông tin cập nhật riêng biệt về điều kiện thời tiết ở địa điểm cuộc thi đến Ban tổ chức sự kiện. Những thông tin được cập nhật bao gồm dự báo nhiệt độ thấp nhất và cao nhất, cấp độ gió... nhưng lại hoàn toàn không có thông tin về khối không khí lạnh xâm nhập.

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Khối không khí lạnh xâm nhập vào đất liền gây ra mưa đá và gió mạnh khi cuộc đua đã được bắt đầu và đi vào chặng đua khó khăn nhất, từ điểm tập kết CP2 đến CP3 - Ảnh: Internet

Khối không khí lạnh xâm nhập vào đất liền gây ra mưa đá và gió mạnh khi cuộc đua đã được bắt đầu và đi vào chặng đua khó khăn nhất, từ điểm tập kết CP2 đến CP3. Trước điều kiện thời tiết khắc nghiệt, các tuyển thủ đã không thể chịu nổi và đã ra đi, trong đó có những nhà vô địch của môn chạy đường dài Trung Quốc.

Theo lời giải thích từ phía Cục Khí tượng huyện Cảnh Thái - Luo Wentao thì đoạn đường đua mà các tuyển thủ gặp nạn nằm trong khu vực của thắng cảnh Hoàng Hà Thạch Lâm. Đây là khu vực hầu như không có người dân sinh sống, vì vậy nơi này nằm vào phạm vi dự báo thời tiết dài ngày. Những hiện tượng thời tiết thay đổi đột ngột khi khối không khí lạnh xâm nhập không nằm trong trạng thái theo dõi thời tiết ngắn hạn, nên sẽ không được cập nhật.

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Lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng đền và hỗ trợ vận động viên nhưng không kịp - Ảnh: Internet

Nguyên nhân chủ quan đến từ ban tổ chức

Ngoài sai sót trong việc dự báo thời tiết thì theo các chuyên gia một nguyên nhân khác cũng quan trọng không kém đến từ phía ban tổ chức. Bộ phận tổ chức quá chủ quan trong công tác kiểm tra trang thiết bị, khiến rất nhiều tuyển thủ chỉ mặc trang phục thi đấu mỏng manh, ngắn ngủn, dẫn đến cơ thể mất nhiệt cực nhanh khi nhiệt độ giảm nhanh trên vùng núi cao.

Đặc biệt hơn là sự tắc trách "quá đáng" của Ban tổ chức cuộc đi. Cụ thể là ở chặng đường khốc liệt nhất từ CP2 đến CP4, nơi đây hoàn toàn không có chỗ trú ẩn cho các vận động viên trong trường hợp "có biến". Trong khi nếu đúng quy cách là suốt đoạn đường thi đấu luôn có những điểm tập kết, để hỗ trợ lương thực, thuốc men, thậm chí là nước ấm cho các vận động viên. 

Theo nhận định của những chuyên gia trong lĩnh vực tổ chức ultra trail, đáng lý ra suốt quãng đường gần 8km này, Ban tổ chức phải bố trí rất nhiều lều bạt, cùng thanh năng lượng, nước và thiết bị sưởi.

Đa số trường hợp tử vong, trong đó có kỷ lục gia Siêu việt dã Trung Quốc, đồng thời là nhà vô địch tuyệt đối của giải đấu này - Lương Cảnh, đến từ việc rời CP2 để chạy đến CP3. Sở dĩ như vậy là bởi dù có cán đích được CP3, thì các vận động viên cũng vẫn phải tiếp tục trèo thêm gần 6km nữa để đến được CP4 - nơi có sự trợ giúp gần nhất. Với những trường hợp quay đầu trước khi đến được CP3, thì khả năng tử vong còn cao hơn.

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Mặc dù ngay sau khi thảm cảnh xảy ra, các lực lượng cứu hộ được triển khai cực nhanh, với số lượng lớn, nhưng công tác tìm kiếm lại cực kỳ khó khăn - Ảnh: Internet

Nguyên nhân đến từ quan điểm của vận động viên

Đường đua ở khu vực được chọn tương đối nhỏ, chỉ rộng khoảng 50cm, nên trong tình trạng mất sức, không tỉnh táo kèm theo ảo giác, thảm họa xảy ra là điều khó tránh khỏi.

Với những vận động viên hàng đầu như Lương Cảnh, dẫu sức khỏe vô cùng tốt nhưng rơi vào khu vực có không khí lạnh như vậy cũng không thể kiểm soát được ảo giác phát sinh khi bị hạ thấp thân nhiệt. Bên cạnh đó là quan niệm "hết sức sai lầm" phải đi cho ấm người mới không bị cóng, còn nằm lại giữa giá rét sẽ chết. Vì vậy, các tuyển thủ dù kiện sức và vô cùng lạnh giá nhưng cũng vẫn bước đi và sau đó là sự ra đi mãi mãi.

Với nguyên nhân khách quan về thời tiết, sự chủ quan của ban tổ chức cuộc thi và cả quan niệm sai lầm đã lấy đi sinh mạng của 21 vận động viên tài năng Trung Quốc. Mặc dù ngay sau khi thảm cảnh xảy ra, các lực lượng cứu hộ được triển khai cực nhanh, với số lượng lớn, nhưng công tác tìm kiếm lại cực kỳ khó khăn khi đa số những người hợp tử vong đều rơi chệch ra ngoài đường đua.

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