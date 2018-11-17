Được khuyên bỏ một trong hai con gái bị ung thư, mẹ đau khổ từ chối: 'Để một đứa ra đi, cả đời tôi không thể tha thứ cho mình'

Thế giới 17/11/2018 15:58

Mặc dù đã bán hết nhà cửa để có tiền chữa bệnh cho hai con gái nhỏ nhưng số tiền đó chỉ đủ để cứu sống một bé. Khi được khuyên hãy bỏ một đứa, người mẹ kiên quyết từ chối.

Ở tuổi 40, chị S.L sinh được hai cô con gái sinh đôi kháu khỉnh. Hạnh phúc được bao lâu, chị chết lặng khi biết một trong hai đứa trẻ mắc bệnh ung thư máu phải lập tức nhập viện điều trị.

Sau đó không lâu, các bác sĩ khuyên họ nên đưa bé còn lại đi khám. Kết quả xét nghiệm cho thấy cô bé này cũng mắc bệnh ung thư máu giống người chị em sinh đôi của mình.

Được khuyên bỏ một trong hai con gái bị ung thư, mẹ đau khổ từ chối: 'Để một đứa ra đi, cả đời tôi không thể tha thứ cho mình' - Ảnh 1
Hai chị em sinh đôi M.Y và M.R cùng mắc bệnh ung thư máu khi mới 11 tháng tuổi - Ảnh: The Sun

sức khỏe hai bé ngày càng xấu, bác sĩ khuyên họ nên đưa con đến thành phố lớn để theo dõi. Để chữa trị cho con, vợ chồng chị L. đã bán hết nhà cửa nhưng chỉ gom được hơn 1 tỷ đồng. Trong khi đó, số tiền cần để chữa cho cả hai là gấp đôi.

Được khuyên bỏ một trong hai con gái bị ung thư, mẹ đau khổ từ chối: 'Để một đứa ra đi, cả đời tôi không thể tha thứ cho mình' - Ảnh 2
Căn bệnh ung thư hai bé gặp phải không phải do di truyền mà do điều kiện sống gây nên - Ảnh: The Sun

Nhìn thấy anh chị vất vả, một số người khuyên họ hãy bỏ một đứa trẻ để chữa trị cho bé còn lại nhưng người mẹ không đồng ý. Chị đau đớn nói: Nếu phải để cho một đứa ra đi, tôi sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình trong quãng đời còn lại”.

Để chữa trị dứt điểm căn bệnh ung thư máu, các bệnh nhân cần được cấy ghép tủy. Trong trường hợp này, để cấy ghép tủy cho hai chị em sinh đôi, gia đình phải trả chi phí lên đến 2,7 tỷ đồng cho mỗi bé.

Được khuyên bỏ một trong hai con gái bị ung thư, mẹ đau khổ từ chối: 'Để một đứa ra đi, cả đời tôi không thể tha thứ cho mình' - Ảnh 3
Hiện nay cả gia đình đều trông chờ vào sự giúp đỡ của cộng đồng - Ảnh: The Sun

Tuy nhiên, vợ chồng chị đã bán sạch tài sản của gia đình. Hiện giờ, hai cô bé tội nghiệp vẫn đang nằm trong bệnh viện để kéo dài sự sống mỗi ngày. Ba mẹ của hai em chỉ có thể trông chờ vào sự giúp đỡ của các tổ chức từ thiện và các mạnh thường quân ở Trung Quốc để chữa bệnh cho các con, theo The Sun.

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Từ khóa:   ung thư máu chị em sinh đôi bệnh ung thư hoàn cảnh khó khăn

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