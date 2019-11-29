Trong lúc dọn dẹp, kiểm tra tủ quần áo của cháu ngoại, người bà vô tình phát hiện một con búp bê tình dục. Điều đáng nói là bé trai chỉ mới 13 tuổi.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền câu chuyện người bà phát hiện búp bê tình dục trong tủ quần áo của cháu trai 13 tuổi, gây ra cuộc tranh cãi trong cộng đồng mạng.

Theo đó, vì bố mẹ đi làm xa, cậu bé 13 tuổi tên Wang sống cùng với bà ngoại tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc). Vào dịp Tết Nguyên đán năm 2018, cậu bé đột nhiên mang về nhà một chiếc hộp dài khoảng 1,4m. Wang nói với bà ngoại đây là vật liệu hóa học đặt mua trên mạng để phục vụ việc học.

Người bà hoảng hồn khi phát hiện búp bê tình dục trong tủ quần áo của cháu trai 13 tuổi - Ảnh: Internet

Sau một thời gian, cậu bé có nhiều biểu hiện lạ khiến người bà sinh nghi. Một hôm, nhân lúc cháu không có nhà, bà kiểm tra tủ quần áo thì tá hỏa phát hiện bên trong giấu một con búp bê người lớn dài khoảng 1,3m.

Bị bà tra hỏi, thiếu niên 13 tuổi thú nhận đã mua con búp bê này từ năm 2016 bằng số tiền mừng tuổi với giá 1.000 nhân dân tệ (hơn 3,3 triệu đồng). Cậu bé cũng tỏ ra ăn năn, hối hận vì đã mua thứ này. Ngay sau đó, người bà đã mang con búp bê tình dục đi vứt vì sợ ảnh hưởng xấu đến cháu.

Câu chuyện đã trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Một số người cho rằng bố mẹ nên quản lý con cái kỹ hơn để chúng không bị ảnh hưởng bởi những thứ tiêu cực như phim “đen” hay các loại hình đồi trụy khác. Số khác lại cho rằng cậu bé đang trong độ tuổi dậy thì nên sẽ tò mò về thế giới xung quanh, đặc biệt là chuyện tình dục. Chính vì vậy, thay vì cấm đoán, né tránh, phụ huynh nên thẳng thắn chia sẻ, dạy bảo con.

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