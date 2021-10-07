Điều kiện tiêm chủng 'cần và đủ' để đạt miễn dịch trong cộng đồng với Coivd-19

Thế giới 07/10/2021 20:02

Biến thể Delta lây lan quá dễ dàng nên tỷ lệ tiêm phòng cần để đạt miễn dịch cộng đồng ít nhất là 80% dân số, thậm chí có thể cao tới 90%. Đó là lý do nhiều nước khuyến nghị người dân nên tiêm mũi vaccine tăng cường.

Theo thông tin từ Buffalo News, Thống đốc Kathy Hochul cho biết, hiện tại rõ ràng nước Mỹ sẽ khó đạt được khả năng miễn dịch cộng đồng do biến thể Delta và chính quyền cần “sáng tạo hơn” nhằm tăng tỉ lệ tiêm chủng.

Phát biểu trước các phóng viên ngày 6/10, nữ Thống đốc Hochul cho biết, gần 84% dân số New York trên 18 tuổi đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine Covid-19.

"Điều đó là tốt, nhưng năm ngoái, chúng ta luôn được thông báo là nếu đạt 70%, ta sẽ bước sang trạng thái ổn. Còn lúc này, chúng ta đã vượt qua mốc đó, và được thông báo rằng cần phải đạt được 90%. Vì thế ta vẫn còn một khoảng cách khá xa và cần tiếp tục thúc đẩy tiêm chủng", bà Kathy Hochul.

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Thống đốc Kathy Hochul phát biểu trước các phóng viên ngày 21/9 tại Brooklyn, New York. Ảnh: Internet

Thống đốc Hochul cho biết tỷ lệ lây nhiễm Covid-19 đang có xu hướng giảm trong tiểu bang New York, nhưng biến thể Delta vẫn chưa chịu lùi bước, "đòi hỏi giới chức y tế bang phải đi trước".

"Như các bạn đã nghe tôi nói suốt 45 ngày qua, trọng tâm là giữ cho học sinh được đến trường, mọi người trở lại làm việc và mở cửa lại bang New York một cách an toàn", bà Hochul nhấn mạnh. Theo bà, để đạt được điều đó, việc thu hút nhiều người hơn đi tiêm chủng và thuyết phục họ đeo khẩu trang ở nơi công cộng là rất quan trọng. "Chúng ta biết là vaccine hoạt động hiệu quả. Chúng ta biết quy định về vaccine có hiệu quả. Chúng ta thực sự phải tìm ra nhiều cách sáng tạo hơn để thuyết phục mọi người rằng việc tiêm chủng là lựa chọn thông minh cho họ", nữ Thống đốc phát biểu.

Trong khi đó, nhiều chuyên gia y tế tại Mỹ cho rằng mọi người không nên mong đợi xóa sổ được Covid-19, thậm chí đạt được miễn dịch cộng đồng. 

Theo thông tin từ CNBC, mặc dù vaccine đã được chứng minh là có khả năng bảo vệ chống lại các ca bệnh nặng phải nhập viện và tử vong nhưng dữ liệu cho thấy, vaccine không hoàn toàn ngăn chặn được sự lây nhiễm biến thể Delta.

Dữ liệu được công bố hồi tuần trước của Tổ chức Y tế công cộng Anh cho thấy, tải lượng biến thể Delta trong cơ thể những người bị lây nhiễm dù đã được tiêm chủng hay chưa đều như nhau. Điều này càng chứng minh cho việc dù một người đã tiêm chủng cũng không nên chủ quan lơ là các quy tắc phòng dịch khác. Biến thể Delta sẽ chỉ được kiểm soát nếu độ phủ vaccine ngày càng cao hơn.

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Ít nhất 80% - 90% dân số tiêm vaccine Covid-19 mới có thể miễn dịch cộng đồng. Ảnh: Internet

Giáo sư Andrew Pollard, người đứng đầu nhóm nghiên cứu về vaccine AstraZeneca và là Chủ tịch Ủy ban hỗn hợp về tiêm chủng của Anh, cho biết, trong lịch sử, khi 95% dân số tiêm chủng, các bệnh lây nhiễm như sởi sẽ không thể lây lan, nhưng điều này không còn đúng với dịch Covid-19.

Ông cảnh báo rằng, bất cứ ai vẫn chưa được tiêm phòng vào một thời điểm nào đó sẽ dễ bị nhiễm virus. Các nước buộc phải định nghĩa lại miễn dịch cộng đồng dựa vào việc phần lớn dân số đạt được khả năng miễn dịch thông qua tiêm chủng hoặc mắc bệnh trước đó, nhất là khi biến thể Delta xuất hiện.

Giáo sư Andrew Pollard nói: "Biến thể Delta thậm chí có thể lây nhiễm cho những người đã được tiêm chủng. Điều đó có nghĩa là bất kỳ ai đến thời điểm này chưa được tiêm chủng sẽ có khả năng rất cao bị nhiễm virus. Với biến thể hiện tại này, khả năng xây dựng miễn dịch cộng đồng theo tiêu chuẩn cũ là không thể".

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Từ khóa:   Coivd-19 tiêm vaccine miễn dịch cộng đồng

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