Đi taxi không có tiền trả, cô gái tốc váy làm hành động hư hỏng khiến tài xế điếng hồn

Thế giới 01/12/2020 19:01

Để quỵt tiền taxi, cô gái trẻ đã có hành động khó tin khiến nam tài xế sốc nặng, chạy thẳng đến đồn cảnh sát.

ETtoday đưa tin, một tài xế taxi tên Wang Nan đã gặp phải sự cố hy hữu trong quá trình làm việc khiến ai nấy dở khóc dở cười. Anh Wang cho biết trong suốt 2 năm làm nghề đã gặp đủ các kiểu khách, thế nhưng "cực phẩm" như trường hợp sau đây thì đúng là lần đầu tiên.

Sáng sớm hôm đó, anh Wang đang đi trên đường thì gặp một cô gái đứng vẫy xe. Anh lập tức tấp vào lề đường mời khách lên xe. Anh Wang thấy lạ vì cô gái này lại ngồi ở ghế phụ lái chứ không ngồi ghế sau như những khách khác. Tuy nhiên nam tài xế cũng không nói gì cả mà vẫn chạy xe như bình thường. 

Đi taxi không có tiền trả, cô gái tốc váy làm hành động hư hỏng khiến tài xế điếng hồn - Ảnh 1
Cô gái bị tố 'lấy thân báo đáp' để quỵt tiền taxi - Ảnh: ETtoday

Khi đến điểm hẹn, cô gái bất ngờ nói mình không có tiền khiến anh Wang ngơ ngác. Chưa dừng lại ở đó, cô gái này còn thỏa thuận nếu tài xế không đòi tiền thì sẽ... lấy thân báo đáp. Anh Wang chưa kịp nghĩ gì thì cô nàng đã tốc váy lên dụ dỗ. 

Tức giận vì mới sáng sớm đã bị quỵt tiền, anh Wang chở thẳng nữ khách hàng lắm chiêu đến đồn cảnh sát.

Cô gái cho biết mình họ Yang, năm nay 22 tuổi. Trước mặt lực lượng chức năng, cô gái tố Wang Nan không chịu thu tiền xe và muốn quấy rối mình. Tuy nhiên sau khi điều tra, cảnh sát phát hiện cô gái này từng không ít lần quỵt tiền taxi và bị nhiều tài xế tố cáo. Không biết Wang Nan có đòi lại được tiền không nhưng cô gái trẻ đã bị tạm giữ để xử lý. 

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