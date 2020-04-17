Đang bị cách ly, người đàn ông 35 tuổi vẫn nhiều lần trốn ra ngoài thăm bạn gái

Mặc dù được bố trí cách ly tại khách sạn 14 ngày nhưng người đàn ông này vẫn thường xuyên trốn cách ly, lén ra ngoài thăm bạn gái.
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Hiện tình hình dịch Covid-19 trên thế giới vẫn đang diễn biến vô cùng phức tạp. Để ngăn chặn dịch bệnh lây lan, nhiều nước đã tiến hành các biện pháp quyết liệt như phong tỏa, giãn cách xã hội. Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân, có nguy cơ nhiễm bệnh thì phải cách ly tập trung. Tuy nhiên, nhiều người lại xem thường dịch bệnh, không tuân thủ quy định của chính phủ, trốn cách ly.
Mới đây, một người đàn ông tên Jonathan David (35 tuổi, Australia) vừa bị phạt tù 6 tháng rưỡi và nộp 2.000 đô la Úc (gần 30 triệu đồng) vì vi phạm quy định cách ly tập trung của chính phủ.
Cụ thể, David được các cơ quan chức năng yêu cầu cách ly tập trung 14 ngày trong một khách sạn tại thành phố Perth. Tuy nhiên, trong 2 ngày 4-5/4, anh ta đã lén trốn ra ngoài thăm bạn gái và mua thực phẩm. Dù đang trong thời gian cách ly, nhưng khi ra ngoài David vẫn sử dụng các phương tiện giao thông công cộng.
Theo thông tin từ cảnh sát địa phương, anh ta đã mở một cửa thoát hiểm tại khách sạn để rời đi và trở về mà không ai phát hiện. Trong phiên tòa, David đã nhận tội. Bị tuyên án 6 tháng rưỡi nhưng đối tượng chỉ phải ngồi tù 1 tháng. Nếu trong thời gian 12 tháng tới, David tiếp tục phạm tội thì sẽ phải ngồi tù 6 tháng rưỡi.
Trước đó, tại Hàn Quốc cũng xảy ra trường hợp 2 mẹ con đối mặt với hình phạt gần 200 triệu đồng hoặc ở tù gần 1 năm vì trốn cách ly, xuống sân đi dạo trong vòng 6 phút.