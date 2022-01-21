Cực sốc với dị nhân 88 tuổi không tắm trong 68 năm và ăn sống động vật khiến các nhà nghiên cứu kinh ngạc về 'sức khỏe siêu tốt'

Thế giới 21/01/2022 14:52

Một người đàn ông đã không tắm trong hơn 68 năm và uống nước từ các vũng nước đã khiến các nhà nghiên cứu ngạc nhiên, nhiều người còn khẳng định rằng người đàn ông này có sức khỏe rất tốt.

Người đàn ông 88 tuổi tên Amou Jaji này đã từ bỏ việc giặt giũ tắm rửa cách đây 68 năm, sau khi tin rằng nó sẽ mang lại xui xẻo cho ông và cuối cùng sẽ giết chết ông. Nhưng việc không tắm không phải là điều duy nhất khiến mọi người tránh xa Jaji, chế độ ăn của ông ấy cũng khiến người khác hoảng sợ khi ăn thức ăn sống như thịt nhím, và uống nước từ các vũng nước dơ.

Cực sốc với dị nhân 88 tuổi không tắm trong 68 năm và ăn sống động vật khiến các nhà nghiên cứu kinh ngạc về 'sức khỏe siêu tốt' - Ảnh 1

Do lựa chọn lối sống bất thường này, người đàn ông không có bạn bè hoặc người yêu nào. Thú tiêu khiển yêu thích của ông ấy là đốt phân khô động vật hút cho “healthy” khiến ông bị cô lập.

Cực sốc với dị nhân 88 tuổi không tắm trong 68 năm và ăn sống động vật khiến các nhà nghiên cứu kinh ngạc về 'sức khỏe siêu tốt' - Ảnh 2
Ông Amou Jaji đốt phân khô động vật để hút
Cực sốc với dị nhân 88 tuổi không tắm trong 68 năm và ăn sống động vật khiến các nhà nghiên cứu kinh ngạc về 'sức khỏe siêu tốt' - Ảnh 3

Tuy nhiên, dân làng địa phương đã rất ấn tượng với cách sống khác thường của Jaji, họ đã xây cho ông ấy một căn lều nhỏ để có chỗ che nắng che mưa. Trước khi có cái lán nhỏ này, ông đã sống trong một cái hố nhỏ trên mặt đất.

Các chuyên gia y tế đã đến thăm căn lều của ông ấy ở làng Dejgah, Iran và đã tiến hành một số cuộc kiểm tra sức khỏe, dù lối sống của Jaji rất kỳ dị nhưng ông ấy vẫn khỏe mạnh một cách đáng ngạc nhiên và không mắc bất cứ bệnh hiểm nghèo hay vi khuẩn nào.

Các nhà nghiên cứu muốn khám phá các dạng sống khác nhau, bao gồm cả ký sinh trùng, có thể đã xâm nhập vào cơ thể ông ta nhưng đã có thể xác nhận rằng ông ta không mắc bất kỳ bệnh hoặc ký sinh trùng nào mặc dù lối sống rất thiếu vệ sinh.  

Cực sốc với dị nhân 88 tuổi không tắm trong 68 năm và ăn sống động vật khiến các nhà nghiên cứu kinh ngạc về 'sức khỏe siêu tốt' - Ảnh 4

 

Cực sốc với dị nhân 88 tuổi không tắm trong 68 năm và ăn sống động vật khiến các nhà nghiên cứu kinh ngạc về 'sức khỏe siêu tốt' - Ảnh 5

Giáo sư Tiến sĩ Gholamreza Molavi đã thực hiện các xét nghiệm và nghi ngờ Jaji vẫn khỏe mạnh do phát triển một hệ thống miễn dịch cực kỳ mạnh mẽ. Anh ta nói thêm rằng các bác sĩ đã kiểm tra ông ấy mọi thứ, từ các dạng viêm gan và AIDS khác nhau cho đến ký sinh trùng, và điều duy nhất họ phát hiện ra là nhiễm trùng Trichinosis, một bệnh nhiễm ký sinh trùng, nhưng trong trường hợp của ống ấy thì nó dường như không gây ra triệu chứng. .

Mặc dù thực tế là một người vô gia cư nhưng ông ấy cũng đã nỗ lực để cập nhật tình hình chính trị hiện tại, cũng như thảo luận về các sự kiện lịch sử như Cách mạng Pháp và Cách mạng Nga với những người đã đến thăm ông.   

Mặc dù lối sống của ông ấy đã làm ông ấy nổi tiếng hơn, nhưng nó đã khiến cuộc sống của ông ấy trở nên khó khăn hơn, vì mặc dù hàng xóm tôn trọng hơn nhưng ông ấy chia sẻ rằng mọi người thỉnh thoảng quay lại chế nhạ và thậm chí ném đá ông ấy.   

Cực sốc với dị nhân 88 tuổi không tắm trong 68 năm và ăn sống động vật khiến các nhà nghiên cứu kinh ngạc về 'sức khỏe siêu tốt' - Ảnh 6

Rất may, ông đã tìm được sự giúp đỡ từ chính quyền địa phương. Thống đốc địa phương hiện đã kêu gọi mọi người để ông ta một mình, nói rằng ông ấy có một tâm hồn hiền lành và không bao giờ bạn cảm thấy nhàm chán khi nói chuyện với ông ấy đâu.  

(Theo Indiatimes)

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