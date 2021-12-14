Cuba dự kiến sẽ sớm có vaccine chống biến thể Omicron trong tháng 12

Thế giới 14/12/2021 17:52

Các nhà khoa học của Cuba cho biết nước này sẽ có thể đưa ra phiên bản đầu tiên của vaccine Soberana Plus với khả năng chống lại biến chủng Omicron.

Dẫn tin từ báo Tin tức/TTXVN, các nhà khoa học Cuba hôm 13/12 cho biết nước này có thể có phiên bản đầu tiên của vaccine Soberana Plus với khả năng chống lại biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 trong năm tháng 12/2021. Tổng giám đốc Viện Nghiên cứu Vaccine Finlay Vicente Vérez cho biết cơ quan này đang đẩy nhanh công tác nghiên cứu và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc triển khai chương trình tiêm chủng tăng cường ngừa Covid-19.

Cuba dự kiến sẽ sớm có vaccine chống biến thể Omicron trong tháng 12 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ở thời điểm hiện tại, Cuba đang là một trong những nước có tỷ lệ tiêm phòng cao nhất khi 95,7% dân số Cuba hiện đã đủ điều kiện tiêm phòng và đã được tiêm chủng đầy đủ sử dụng các loại vaccine ngừa Covid-19 sản xuất trong nước như Abdala, Soberana 02 và Soberana Plus.

Cuba dự kiến sẽ sớm có vaccine chống biến thể Omicron trong tháng 12 - Ảnh 2
 Ảnh minh họa: Internet

Cuba hiện cũng là quốc gia Mỹ Latin duy nhất tự sản xuất vaccine ngừa Covid-19. Chính phủ nước này nhận định đây là yếu tố quan trọng nhất giúp nước này kiểm soát đại dịch Covid-19. Theo thống kế ngày 13/12, Cuba chỉ ghi nhận 65 ca mắc Covid-19 và không có ca tử vong.

Cuba dự kiến sẽ sớm có vaccine chống biến thể Omicron trong tháng 12 - Ảnh 3
 Ảnh minh họa: Internet

Trước đó, việc bỏ lỡ chủng ngừa sớm vaccine đã khiến Cuba phải trải qua một trong những đợt bùng phát Covid-19 tồi tệ nhất vào tháng 7 và tháng 8 vì sự xuất hiện của biến chủng Delta, với đỉnh điểm là hơn 9.000 ca/ngày. Hiện tập đoàn dược phẩm nhà nước BioCubaFarma đã sản xuất đủ vaccine để tiêm đầy đủ cho toàn bộ dân số Cuba.

Cuba dự kiến sẽ sớm có vaccine chống biến thể Omicron trong tháng 12 - Ảnh 4
 Ảnh minh họa: Internet

Ngày 13/12, Cuba ghi nhận cả nước hiện chỉ còn 337 ca Covid-19 đang điều trị, con số thấp nhất trong nhiều tháng trở lại đây.

Số liệu gây SỐC về sức 'tàn phá' của biến thể Omicron đối với người đã tiêm vaccine COVID-19

Số liệu gây SỐC về sức 'tàn phá' của biến thể Omicron đối với người đã tiêm vaccine COVID-19

Trong số 43 ca mắc COVID-19 mang biến thể Omicron, có đến 34 người đã tiêm vắc xin đủ liều (tương đương 79%). 14 người đã tiêm mũi tăng cường (tương đương 32%), nhưng có 5 người tiêm mũi tăng cường chưa đủ 14 ngày.

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Từ khóa:   vaccine cuba vaccine omicron vaccine covid-19

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