Cứ đến buổi tối, bà cụ lại bị đẩy ra khỏi nhà, sau đó nằm ở vỉa hè suốt đêm. Đến sáng hôm sau, người con mới xuất hiện đưa mẹ trở về nhà. Sau khi được chia sẻ, câu chuyện gây bão mạng xã hội.

Bà Jiang (87 tuổi, sống ở Nam Ninh, Trung Quốc) bị huyết khối nhẹ và tiểu đường. Vì cơ thể quá gầy yếu nên bà cụ phải ngồi xe lăn. Thời gian gần đây, người dân đi lại trên đường Yongwu không khỏi bất ngờ khi nhìn thấy bà cụ nằm ở vỉa hè suốt đêm.

Theo thông tin từ truyền thông địa phương, bà cụ bị chính con trai của mình đẩy ra đường vào mỗi tối. Ban đầu, khi được hỏi nguyên nhân dẫn đến sự việc trên, người con cho biết để mẹ nằm đó vì bà muốn hóng mát. Tuy nhiên, sự thật lại khác hoàn toàn.

Trên thực tế, bà Jiang có 4 người con nhưng chỉ có mình người con trai chăm sóc mẹ. Để trang trải cuộc sống, ông thường xuyên phải đi làm đêm còn vợ phải đi làm từ sáng sớm.

Bà cụ 87 tuổi bị con trai cho nằm ở vỉa hè suốt đêm - Ảnh: Internet

Trong khi đó, bà cụ 87 tuổi lại mắc chứng nói nhảm về đêm. Tối nào, bà cụ cũng nói chuyện một mình, đôi khi còn chửi bới khiến con dâu không thể ngủ được. Để đảm bảo giấc ngủ của vợ, cứ đến 8 hoặc 9 giờ tối người con trai lại đưa mẹ ra vỉa hè ở ngã tư đường, gần chỗ mình làm việc để bà nói chuyện một mình. Đến khoảng 9 giờ sáng hôm sau, ông lại đưa mẹ về nhà. Sự việc này đã diễn ra trong nhiều ngày liền.

Sau đó, khi bị chất vấn, người con trai thừa nhận dù biết điều này là không tốt nhưng dù sao khi ông đi làm cũng không có ai chăm sóc mẹ. Tuy nhiên, người này hứa sẽ không bao giờ đưa mẹ ra ngoài ngủ nữa.

Sau khi được đăng tải, câu chuyện gây bão mạng xã hội với nhiều ý kiến trái chiều. Bên cạnh những ý kiến chỉ trích, một số người tỏ ra thông cảm với hoàn cảnh của người con trai, đồng thời thắc mắc vì sao những người con khác của bà cụ lại không chăm sóc mẹ già.

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