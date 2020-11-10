Bình Dương: Thiếu niên 16 tuổi chạy tốc độ ‘bàn thờ’, vượt đèn đỏ gây tai nạn khiến 3 người tử vong

Xã hội 10/11/2020 14:07

Thiếu niên 16 tuổi chạy xe với tốc độ cao rồi vượt đèn đỏ, gây ra tai nạn nghiêm trọng khiến 3 người chết, các phương tiện hư hỏng nặng.

Sáng nay (10/11), Công an TP Thủ Dầu Một đã công bố thông tin ban đầu về vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại giao lộ Huỳnh Văn Lũy - Nguyễn Văn Linh (phường Phú Tân, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) khiến 3 người tử vong.

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Nam thiếu niên chạy xe với tốc độ 'bàn thờ', vượt đèn đỏ dẫn đến tai nạn nghiêm trọng - Ảnh: Internet

Theo thông tin trên Tuổi Trẻ, sáng 8/11, Trần Mạnh Hùng (16 tuổi, quê Đồng Tháp) điều khiển xe máy không biển số lưu thông tốc độ cao trên đường Huỳnh Văn Lũy theo hướng từ vòng xoay trạm điện đi thị xã Tân Uyên.

Khi chạy đến giao lộ đường Huỳnh Văn Lũy - Nguyễn Văn Linh, Hùng chẳng những không giảm tốc độ mà còn vượt đèn đỏ nên xảy ra va chạm với xe máy do anh Danh Na (37 tuổi) điều khiển, chở theo chị Thị Thùy Nhiên (41 tuổi, cùng quê Kiên Giang).

Vụ tai nạn giao thông khiến chị Nhiên rơi xuống đường, tử vong tại chỗ. Anh Mạnh và Hùng được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Tuy nhiên, vì vết thương quá nặng nên cả hai cũng đã tử vong tại bệnh viện.

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Vụ tai nạn khiến 3 người tử vong - Ảnh: Internet

Sau quá trình điều tra, Công an TP Thủ Dầu Một xác định nguyên nhân do lỗi của người điều khiển phương tiện không chấp hành đèn tín hiệu giao thông.

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Từ khóa:   Bình Dương tai nạn giao thông chạy xe vượt đèn đỏ

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