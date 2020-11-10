Con trai vắng nhà, mẹ chồng bất ngờ phát hiện bí mật động trời sau những cuộc gọi của con dâu để rồi nhận cái kết bi thảm

Thế giới 10/11/2020 10:31

Đâu ai ngờ rằng đằng sau những cuộc gọi liên tục là bí mật động trời của con dâu. Bị mẹ chồng phát hiện, người phụ nữ này đã quyết định làm một việc kinh hoàng.

Người dân tại quận Jhujhunu, bang Rajasthan, Ấn Độ vẫn chưa thể quên được vụ giết người rúng động xảy ra tại đây vào tháng 6 năm ngoái. Nạn nhân là một người phụ nữ trung niên, bị sát hại vì biết được bí mật động trời của con dâu.

Theo đó, vào ngày 12/12/2018, nhờ người quen giới thiệu nên cô Alpana và anh Sachin (sống cùng làng) kết hôn với nhau.

Tuy nhiên, kết hôn chưa được bao lâu thì anh Sachin cùng em trai phải lên đường nhập ngũ. Bố anh cũng làm việc trong quân đội nên chỉ còn Alpana sống cùng mẹ chồng tên Subodh Devi ở quê.

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Phát hiện bí mật động trời của con dâu, người mẹ chồng (bên phải) bị sát hại dã man - Ảnh: Internet

Trong khoảng thời gian ở nhà với mẹ chồng, Alpana thường xuyên gọi điện với một người khác. Bà Subodh bắt đầu cảm thấy nghi ngờ và thường xuyên nói về việc con dâu nghe điện thoại cả ngày. Có lần vô tình bà Subodh nghe thấy cuộc nói chuyện của con dâu và phát hiện Alpana ngoại tình. Nhân tình của cô ta tên Manish, sống tại thành phố Jaipur, bang Rajasthan.

Sau đó, bà mẹ chồng vô cùng tức giận, trách mắng Alpana và ngăn cấm mối quan hệ của cô ta với nhân tình. Bực tức, cô con dâu và nhân tình đã lên kế hoạch sát hại bà Subodh để tiếp tục mối quan hệ bất chính.

Đến ngày 2/6/2019, cô con dâu đưa cho mẹ chồng một ly nước trái cây có thuốc mê. Sau khi nạn nhân mê man, Alpana dùng gối đè mẹ chồng ngạt thở đến chết. Gây án xong, Alpana cùng gã nhân tình và một người bạn của hắn là Krishna Kumar cho một con rắn độc cắn vào chân nạn nhân để dựng hiện trường giả.

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Các nghi phạm sẽ được đưa ra xét xử vào cuối năm nay - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, chỉ khoảng 1 tháng rưỡi sau đó, gia đình nạn nhân đã nghi ngờ Alpana và làm đơn tố cáo gửi đến cảnh sát địa phương. Sau khi vào cuộc điều tra, cảnh sát phát hiện vào ngày nạn nhân tử vong, giữa Alpana và Manish đã có tổng cộng 124 cuộc gọi qua lại. Ngoài ra, Alpana còn gọi cho đồng phạm Krishna Kumar 19 lần. Những tin nhắn của 3 người này cũng bị phát hiện.

Ngày 4/1 năm nay, cả 3 nghi phạm đã bị cảnh sát bắt giữ để lấy lời khai. Dự kiến cuối năm nay, vụ án sẽ được đưa ra xét xử.

Từ khóa:   Ấn Độ sát hại mẹ chồng con dâu ngoại tình

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