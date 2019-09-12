Cụ bà bị đánh giữa đường đến gãy xương vai và tay trái chỉ vì lên tiếng ngăn cản gã đàn ông đang hành hạ chú chó hoang.

Đoạn clip cụ bà bị đánh giữa đường hiện đang thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng.

Theo ETtoday, sự việc xảy ra ở huyện Nam Đầu, Đài Loan (Trung Quốc). Nạn nhân là cụ bà 85 tuổi họ Lý.

Vào ngày 3/9 vừa qua, cụ Lý đến một ngồi đền để thăm thú. Khi đang ngồi nghỉ ở quán nước ven đường, cụ bà thấy người đàn ông họ Trương đánh đập một chú chó hoang liền lên tiếng ngăn cản. Không ngờ người đàn ông kia lại nổi điên, bê chiếc ghế gần đó đập vào người cụ Lý. Cụ bà vì quá bất ngờ và hoảng sợ đã ngã xuống, nhưng gã họ Trương vẫn không buông tha. Hậu quả, cụ Lý bị bầm tím khắp người và gãy xương bả vai.



Cụ bà bị đánh dã man giữa đường khiến dân mạng phẫn nộ - Ảnh: ETtoday

Phát hiện vụ việc, người dân đã vào can ngăn đồng thời báo sự việc cho cảnh sát. Lực lượng chức năng có mặt liền đưa cụ bà vào bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ cho biết nạn nhân không những bị gãy xương bả vai mà trên mặt và cơ thể còn có nhiều vết thương bị tụ máu, khuỷu tay trái và ngón tay cũng bị gãy.

Đến 2 hôm sau, người đàn ông họ Trương mới chính thức bị bắt giam. Hắn bị khởi kiện tội hành hung người già.



Nạn nhân bị gãy xương vai và tay, trên người cũng có nhiều vết bầm tím tụ máu - Ảnh: ETtoday

Vụ việc đã tạo nên làn sóng phẫn nộ trên mạng xã hội. Ai nấy đều không tiếc lời chỉ trích hành vi dã man của gã họ Trương: "Hắn không phải con người mà"; "Nhất định phải trừng phạt thích đáng"; "Đúng là vô lương tâm"....

Cục cảnh sát huyện Nam Đầu cam kết nhất định sẽ để tên họ Trương phải chịu hình phạt thích đáng cho hành vi của mình.

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