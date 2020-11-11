Cụ bà 81 lấy chồng trẻ 35, lời kể về đêm đầu tiên khiến nhiều người thẹn thùng

Thế giới 11/11/2020 17:22

Câu chuyện về cặp đôi đũa lệch cách nhau 46 tuổi khiến cộng đồng mạng xôn xao nhiều ngày qua. Cụ bà 81 tuổi bất chấp khoảng cách tuổi tác, tiền bạc để lấy chồng 35 tuổi thất nghiệp.

Thời gian gần đây, chuyện tình cặp đôi đũa lệch giữa bà cụ Iris Jones (81 tuổi, ngụ ở Somerset, Anh) và anh chàng 35 tuổi thất nghiệp Mohamed Ahmed Irbriham sau khi quen biết qua Facebook được cộng đồng mạng đặc biệt quan tâm.

Theo đó, sau khi quen biết qua mạng xã hội, bà Iris đã bay từ Anh sang Cairo (Ai Cập) để gặp gỡ người tình kém mình 46 tuổi.

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Cặp đôi đũa lệch cách nhau 46 tuổi được dư luận đặc biệt quan tâm - Ảnh: Internet

Vài ngày sau cuộc gặp đầu tiên, cặp đôi đã nhanh chóng kết hôn và dọn về sống chung một nhà. Được biết, chồng trẻ của bà Iris từng làm việc tại xưởng hàn nhưng sau khi bị ông chủ từ chối cho nghỉ để đi chơi với người tình, người đàn ông này đã xin nghỉ việc.

Trước đó, anh sống trong một căn nhà 3 phòng ngủ cùng với bố mẹ, 2 em gái và 1 người em trai. Về phần cụ bà 81 tuổi, cách đây 40 năm bà đã ly hôn. Bà Iris cũng từng là một nhân viên dọn dẹp, hiện sống trong căn nhà gỗ có giá hơn 6,7 tỷ đồng. Bên cạnh đó, mỗi tuần bà nhận được trợ cấp tàn tật và lương hưu khoảng 6,1 triệu đồng.

Biết được thông tin này, một số người cho rằng người đàn ông 35 tuổi đến với bà Iris chỉ vì tiền. Tuy nhiên, Mohamed đã lên tiếng phủ nhận điều này và khẳng định không quan tâm đến nơi sống cũng như việc vợ giàu hay nghèo. Mặc dù bà Iris lớn hơn mẹ chồng 20 tuổi nhưng mối quan hệ giữa “mẹ chồng nàng dâu” có vẻ lại rất hòa hợp.

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Nhiều người cho rằng người đàn ông 35 tuổi chỉ lợi dụng tiền bạc của bà Iris - Ảnh: Internet

Trong một chương trình truyền hình, cặp đôi "bà cháu" này cũng thoải mái chia sẻ về đêm đầu tiên khiến ai nghe thấy cũng phải đỏ mặt. Bà Iris khẳng định rằng bà “cảm thấy mình như trinh nữ một lần nữa. Vào ngày hôm sau tôi không thể đi bộ được. Nhưng dù sao thì chúng tôi cũng đã vượt qua được chuyện đó”.

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Bà cụ 81 tuổi không hề ngần ngại chia sẻ về đêm đầu tiên của 2 người - Ảnh: Internet

Sau khi được chia sẻ, câu chuyện này đã nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán xôn xao trên các diễn đàn. Một số người cho rằng cặp đôi này sẽ chẳng thể bên nhau lâu. Tuy nhiên, không ít người gửi lời chúc phúc, hy vọng cặp đôi sẽ bên nhau thật lâu.

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