Vợ bỗng dưng mang thai khi chồng đi làm xa, biết được cha của đứa trẻ ai cũng ngỡ ngàng nhưng cách xử lý của anh chồng mới gây bất ngờ

Sau khi trở về từ nước ngoài, chồng bàng hoàng phát hiện vợ ngoại tình với người hàng xóm. Tuy nhiên, điều khiến mọi người bất ngờ nhất là cách xử lý của người chồng.

Sau một thời gian đi lao động ở nước ngoài, người đàn ông ngậm ngùi phát hiện vợ ngoại tình với hàng xóm. Đó là câu chuyện đau lòng của một người đàn ông họ Lưu, 43 tuổi, sống tại Quảng Tông, Hà Bắc, Trung Quốc. Được biết, cách đây hơn chục năm, nhờ người mai mối nên anh Lưu quen biết và kết hôn với chị Trương. Sau đó, 2 vợ chồng có 2 đứa con, 1 trai, 1 gái.

Sau 1 năm đi làm xa, người chồng phát hiện vợ ngoại tình với hàng xóm - Ảnh: Internet Vì hoàn cảnh khó khăn, cách đây một năm, anh Lưu cùng chị họ ra nước ngoài lao động kiếm tiền gửi về cho vợ con. Được biết, anh Lưu làm nghề xây dựng, nhờ tiền ký hợp đồng theo các dự án và tiền thưởng mà anh có thể gửi về cho vợ con được một khoản tiền kha khá. Mới đây, sau khi kết thúc hợp đồng, anh Lưu trở về nhà ở Quảng Tông thì bất ngờ phát hiện vợ mình đang mang thai và cha đứa trẻ là hàng xóm. Hóa ra, cả hai đã lén lút qua lại với nhau trong lúc anh Lưu đi nước ngoài làm việc. Lúc này, chị Trương thừa nhận vì “chồng quanh năm không có nhà nên tôi chán nản, phản bội chồng”.

Chưa hết, chị Trương còn không ngần ngại rút 600.000 nhân dân tệ (khoảng 2,1 tỷ đồng) do anh Lưu lao động cực khổ gửi về để đầu tư cho người tình làm ăn. Sau cùng, anh Lưu quyết định ly hôn và tự mình nuôi 2 con nhỏ - Ảnh: Internet Biết được sự thật, anh Lưu đã ngồi nói chuyện với người vợ bội bạc, thảo luận cách giải quyết trong êm đẹp mà không cần pháp luật can thiệp. Vì không thể tha thứ việc vợ mang thai với người đàn ông khác, anh Lưu đã chọn ly hôn, chị Trương không cần trả lại số tiền đã lấy. Tuy nhiên, 2 đứa con nhỏ sẽ do anh Lưu nuôi dưỡng. Cuối cùng, chị Trương đã gật đầu chấp nhận phương án này. Cách xử lý văn minh của anh Lưu đã được mọi người khen ngợi hết lời. Trên thực tế, không phải người đàn ông nào cũng có thể xử lý bình tĩnh như vậy khi phát hiện vợ ngoại tình.

Đến trường đón con, bà mẹ nằng nặc đòi đổi giáo viên khi thấy trang phục của cô giáo trẻ Sau khi đến trường, nhìn thấy cô giáo ăn mặc gợi cảm thì người mẹ đòi đổi giáo viên vì sợ các cháu học sinh bị ảnh hưởng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vo-bong-dung-mang-thai-khi-chong-di-lam-xa-biet-duoc-cha-cua-dua-tre-ai-cung-ngo-ngang-nhung-cach-xu-ly-cua-anh-chong-moi-gay-bat-ngo-386424.html